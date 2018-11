Más de 65 gatos muertos en Torrox de forma violenta en un año

Atropellados, apedreados, envenenados e incluso muertos a balazos. En los últimos meses están saliendo a la luz pública muchos casos de maltrato animal, en concreto a los gatos callejeros, una situación alarmante que para las protectoras y asociaciones felinas no son casos aislados.

La Protectora Colonia Felina Torrox subraya que al año se superan las 65 muertes violentas de gatos en la zona de la laguna y alrededores. "Ahora les estamos dando más visibilidad porque hemos perdido el miedo a represalias, pero estos casos que se publican son los habituales", declara Rebeca Gascón.

Esta asociación ha encontrado por Torrox comida con cristales e incluso hasta tres gatos muertos de forma violenta con petardos en la pasada Nochevieja. "Esto es un problema social muy grave. Creemos que al denunciarlo, protegemos mejor a estos animales. Pero sí, lo que vemos a diario es una vergüenza", subraya Gascón, quien añade que desde hace un tiempo los bloques sin terminar de construir en la avenida Puertas del Sur están sirviendo de 'guarida' para estos vándalos.

"El maltrato hacia los gatos va en aumento, o por lo menos nosotros estamos teniendo más constancia de casos. Sólo hay que leer los comentarios que ya nos dejan los usuarios de Facebook en nuestra página alertando de casos de envenenamiento e incluso un gato que apareció ahorcado", relata la presidenta de la protectora.

Ante este escenario, el colectivo reclama que las autoridades actúen, tanto en el control como en las multas para estos casos de maltrato animal. "No estamos hablando de pintadas en un solar abandonado. Estamos hablando de niñatos que van por la calle con escopetas. Y no pasa nada", denuncia Gascón. El colectivo tiene censados a más de 4.000 gatos callejeros y pone de relieve que sólo en 2017 se abandonaron por la zona de Torrox 65 gatos y en lo que va de 2018 los 38 felinos. "No sólo protegemos gatos, sino que intentamos cambiar una sociedad enferma", subraya.

La protectora tiene prevista una reunión la semana que viene con la asociación de vecinos de Torrox para aunar esfuerzos e iniciar acciones para fomentar la limpieza, la educación ambiental, la vigilancia...: "A falta del Ayuntamiento, actuaremos los propios vecinos". "Sentimos rabia, impotencia y desolación. Hoy no lloramos sólo la muerte de una gata, a nuestra pena se suma la desidia de una ciudad que languidece cada día. Señores del PSOE, no están a la altura", critica Gascón.

La denuncia pública de la Protectora Colonia Felina Torrox se une a la que la Asociación Protectora Huella Felina presentó el pasado lunes en la Comisaría de Policía Nacional de Jerez por la muerte "violenta" de 'Rubi', una gata callejera de la colonia felina de la Laguna de Torrox que fue disparada días atrás con una escopeta de plomillo.

Huella Felina informa "con impotencia rabia, tristeza y mucha pena" del fallecimiento del felino en su página de Facebook, en la que se detalla que, tras la necropsia en el veterinario, el animal presentaba un disparo en la columna vertebral que le dejó la "vejiga llena de sangre y pus".

Cabe recordar que días atrás, 'Snow', otro de los gatos callejeros censados por la Protectora Colonia Felina de Torrox fue encontrado sin vida con "evidentes signos de violencia" en un edificio abandonado en la avenida Puertas del Sur.