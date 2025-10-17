'Los Gitanos de Jerez', ruta este sábado 18 de la Calle Ancha a Villapanés

La ruta cultural 'Los Gitanos de Jerez', un recorrido histórico y social que explorará los orígenes, la evolución y la influencia del pueblo gitano en la ciudad a lo largo de los siglos, se celebra este sábado 18 de octubre a las 17:30 horas, actividad organizada por Acoje con la colaboración de Vente Pa Jerez y Librería El Laberinto, que tiene como objetivo poner en valor el papel del pueblo gitano en la construcción de la identidad jerezana, destacando su aportación a la cultura, la música y las tradiciones locales.

Durante la ruta se abordarán aspectos como el origen e historia de la comunidad gitana en Jerez, su evolución hasta nuestros días, así como la convivencia, la igualdad entre payos y gitanos y el peso de la realidad y la leyenda en el imaginario popular.

El punto de encuentro será en Calle Ancha, a la altura del Monumento de Cabeza de Vaca, y el recorrido concluirá en el Palacio de Villapanés, donde tendrá lugar un acto muy especial: la presentación de la novela 'Martinete del Rey Sombra', de Raúl Quinto, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa 2024 y el Premio de la Crítica 2023.

El número de plazas es limitado, por lo que se recomienda realizar la reserva con antelación a través de WhatsApp (607 275 729) o al correo electrónico reyes.maraver.perez@gmail.com (no se admiten llamadas).

Esta ruta se enmarca dentro del programa de actividades culturales de dinamización del centro de Jerez y refuerza la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, apostando por la difusión del patrimonio humano y cultural que distingue a Jerez como un espacio de encuentro, respeto y diversidad.