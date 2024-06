“En un solo año de gobierno de Pelayo en Jerez hemos retrocedido a los problemas de hace 10 años”

El Grupo Municipal Socialista ha realizado una valoración del primer año de gobierno del Partido Popular en Jerez. Ha sido para María José García-Pelayo, según recalcan los socialistas, "su primer año de este tercer mandato como alcaldesa" y, además, "acumula los cargos de senadora y presidenta de la FEMP, por los cuales pasa más tiempo en Madrid que en Jerez".

El portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, ha detallado que la situación global del Ayuntamiento de Jerez es "de extrema gravedad, tanto en la situación económica y financiera". En este sentido, ha destacado "los servicios públicos que no funcionan o las irregularidades en la gestión municipal"·

"El gobierno de Pelayo es incapaz de aprobar un presupuesto municipal para el año 2024. Después de un año de gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, se evidencia que estamos ante un gobierno débil y una alcaldesa ausente: ¿Para qué le sirven a Jerez los 14 concejales de Pelayo? Es una mayoría absolutamente inútil para los jerezanos”, añade el portavoz socialista.

Igualmente, Díaz añade que la gestión política y económica de Pelayo "ha generado un incremento de la deuda. La necesidad de crédito supera los 20 millones de euros por encima del presupuesto municipal prorrogado como advierte el interventor municipal. Pelayo se ha puesto a gastar compulsivamente, gasta más de lo que ingresa, todo para contentar a sus amiguetes, mientras pone en riesgo la viabilidad económica municipal”, señala el portavoz socialista.

Para el portavoz socialista “la política económica 'kamikaze' de Pelayo la están sufriendo directamente los jerezanos y jerezanas, los autónomos y las empresas de Jerez, que son quienes van a pagar de su bolsillo la fiesta de Pelayo”, añade Díaz. Por un lado, "con la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez, un 'impuestazo' de 24 millones de euros que supondrá el incremento del IBI, del IAE, del Impuesto de construcciones, del recibo del agua y de la basura, del impuesto de circulación, entre otras. Y por otro lado, con los impagos a empresas y autónomos jerezanos que ya asciende a 10 millones de euros como se reflejan en los informes de Tesorería".

Para los socialistas, “el gobierno del Partido Popular no tiene proyecto ni modelo de ciudad, no tienen proyectos propios, viven de las rentas y de los proyectos que les dejó el anterior gobierno del PSOE: Villas del Este, aparcamientos El Almendral, la Plaza de San Mateo, Entrevías, el Eje de Santiago, el bosque urbano de La Canaleja, entre otras. Todas las fotos de Pelayo son en obras y proyectos del PSOE. Pero es que, además. de no elaborar proyectos propios, han provocado la paralización y pérdida de subvenciones en proyectos como la plaza de San Juan, Eduardo Delage, o el Museo de Flamenco por la falta de liderazgo de la alcaldesa”, añade Díaz.

Los servicios públicos "no funcionan" en Jerez

"Los servicios públicos municipales no funcionan, es preocupante el retroceso a peor. Los vecinos se quejan que las calles están sucias, no se sustituye el personal para cubrir bajas, han reducido los servicios en los barrios, sin noticias del quinto contenedor y la ampliación de personal", subraya Díaz, añadiendo que, además, "las barriadas han estado a oscuras", como es el caso de "San Telmo, La Cartuja, La Plata, pero también en las barriadas rurales como en los Albarizones, el Portal , Gibalbín, entre otras. La zona rural no existe para el Partido Popular”.

En la misma línea, José Antonio Díaz asegura que el servicio de autobuses es "otra de las preocupaciones de los jerezanos. La flota de autobuses urbanos se ha visto reducida por la falta de repuestos, se han reducido en 16 líneas que se ofrecía a los ciudadanos, menos frecuencia y menos servicios, y todo ello, por los impagos a los proveedores. No han traído ni un solo vehículo nuevo, ni se espera ”, afirma el PSOE.

"La falta de presupuesto y de gestión del gobierno municipal se esta comprobando en la ausencia de inversión y mantenimiento en la reparación de las calles que presentan socavones y falta de accesibilidad, son otras de las quejas vecinales sin resolver, no recibiendo respuesta de un gobierno que tras un año no ha atendido las necesidades y prioridades de los jerezanos", añade Díaz.

“La Capitalidad Europea de la Cultura no existe para la alcaldesa Pelayo: ¿cómo se puede aspirar a la Capitalidad cuando suprime el Xera Festival, Intramuros, el Festival de Títeres, no firma el Convenio con las Peñas Flamencas, o tiene equipamientos públicos cerrados como el Tabanco del Duque, el Callejón de los Bolos y las bibliotecas. Todo un desastre”, señala José Antonio Díaz.

Díaz afirma igualmente que el gobierno de Pelayo ha cometido irregularidades al llevar a cabo "acuerdos ilegales en Comujesa, a la que tiene en quiebra técnica con un 1,3 millones de euros de pérdidas, con políticos haciendo funciones de gerente y sin resolver el proceso de selección de las 350 plazas de auxiliar de ayuda a domicilio, o el proceso de estabilización en autobuses paralizado".

“En resumen, Jerez después de un año de gobierno del Partido Popular ha retrocedido 10 años. Jerez no funciona, Jerez no se merece una alcaldesa que les mienta. Prometió no subir los impuestos y los sube, prometió mejorar los servicios públicos y van a peor, prometió mejorar la situación económica y la empeora. Este es el primer año de gobierno del tercer mandato de Pelayo. En el primer mandato Pelayo puso a Jerez en el caso Gürtel, en el segundo mandato se le conoce por las huelgas, impagos y el ERE arbitrario y en lo que va de este tercer mandato, ya tenemos impuestazo, irregularidades e impagos” concluye el portavoz socialista.

Por último, el grupo Municipal Socialista "tiende la mano al gobierno municipal para poner orden en lo económico y en los servicios públicos, desde la lealtad institucional y por el bien de Jerez. Por ello, le emplazamos a que convoque urgentemente una reunión con todos los grupos municipales de la oposición para compartir, analizar y proponer soluciones a los problemas que este gobierno del Partido Popular ha generado en este último año".