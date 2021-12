El gobierno alega que Comujesa está en la lista de morosos por un "cambio de criterio" de Hacienda

El gobierno municipal sostiene que la inclusión de la empresa municipal Comujesa en el listado de los mayores morosos con la Agencia Tributaria se debe a un “cambio de criterio” del organismo estatal. El fisco le reclama a la mercantil municipal 2,8 millones de euros en concepto de IVA por las subvenciones estatales que anualmente recibe el servicio de autobuses urbanos de la ciudad.

Fuentes del ejecutivo municipal señalaron que el importe reclamado por el ente tributario no se debe a “un impago” sino a “un cambio de criterio” que la administración local no comparte. Por este motivo, ha asegurado que la reclamación realizada está recurrida no solo a través del Tribunal Económico Administrativo Central sino que recientemente se aprobó también llevarlo por la vía judicial ordinaria, según lo apuntado por el gobierno.

En las últimas cuentas aprobadas por el consejo de administración de Comujesa correspondientes a 2020, se apuntaba que la Agencia Tributaria tiene abiertos expedientes de inspección contra la sociedad municipal por los impuestos de IVA y sociedades de los ejercicios 2014 a 2017. En el documento se señalaba que esta reclamación venía motivada por “la campaña iniciada por la Agencia Tributaria” sobre el IVA devengado por las subvenciones al transporte público que las entidades locales reciben del Estado.

Así, la Agencia Tributaria considera que están vinculadas al precio del billete y, por ende, deben devengar el correspondiente IVA, que en el caso de transporte de viajeros es del 10%. En cambio, el Ayuntamiento no opina lo mismo y en los dos últimos años ha presentado recursos ante el Tribunal Económico Administrativo.

En esas cuentas se apuntaba entonces que tenían esperanzas de que los recursos prosperasen a favor de los intereses de Comujesa, de ahí que ni siquiera se incluyera una provisión en las cuentas del pasado ejercicio en el caso de que fueran rechazados. No obstante, señalaba acto seguido de que en el supuesto de que el pronunciamiento no fuera el esperado, el Ayuntamiento, como socio único de la mercantil, realizará “las aportaciones necesarias para solventar tal situación”.

Sin embargo, y a pesar de que el gobierno asegura que las reclamaciones están recurridas, la Agencia Tributaria ha incluido la deuda en el último listado que ha publicado con las sociedades más morosas del país. Según se recoge en la Ley General Tributaria, en este documento se incluyen aquellos adeudos cuyo plazo de pago haya finalizado y no se encuentren suspendidos o aplazados.