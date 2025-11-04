El Gobierno de Cantabria incentiva económicamente las conexiones entre Santander y Jerez

El Gobierno de Cantabria ha inicidado en estos días una licitación para incentivar económicamente las conexiones del Aeropuerto de Santander con tres terminales nacionales, entre ellas la de Jerez. Al igual que otros acuerdos de este tipo, se pretende que la administración le abone una campaña de promoción turística de la región en los canales de información y venta de las compañías aéreas exigiendo como contrapartida el mantenimiento de algunas conexiones con la capital cántabra.

En este contrato, que es realizado a través de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur SA), un órgano dependiente de la Consejería de Turismo, pretende que la aerolínea adjudicataria se comprometa a mantener las conexiones desde Santander con los aeródromos de Vigo, Almería y Jerez. Según los datos recopilados por este medio, la terminal Seve Ballesteros ha tenido conexiones tanto con Vigo como con Jerez en los últimos años, no así con Almería.

El Gobierno cántabro plantea que la compañía ofertante se comprometa a realizar 26 frecuencias anuales en cada una de las tres rutas. Este número es coincidente con la programación que han tenido los vuelos entre Santander y Jerez que ha operado Air Nostrum durante los cuatro últimos años y que ha movido en torno a unos 2.000 pasajeros al año, según estadísticas del gestor aeroportuario Aena. Esta suele estar en la programación durante los meses de agosto.

También ha tenido este mismo número de conexiones la ruta entre Vigo y la capital cántabra en los dos últimos años y también ha sido operada por esta misma compañía. Según se recoge en el pliego de condiciones, la empresa adjudicataria recibirá unos 360.000 euros por este contrato, que tendrá una duración de un año, aunque prorrogable por otros tres.