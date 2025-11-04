El Patronato de Turismo no logra cerrar el acuerdo con Tui para los vuelos desde Alemania en invierno

El Patronato Provincial de Turismo no ha logrado cerrar el acuerdo con la compañía Tui para incentivar económicamente el mantenimiento de las conexiones aéreas con Alemania durante la temporada invernal. A pesar de que la turoperadora fue la única que presentó una oferta a esta licitación—este tipo de contratos se basan en la ejecución de un plan de promoción de la provincia en los canales de información al cliente de la aerolínea a cambio del sostenimiento de determinadas rutas—, esta tendrá que ser rechazada por no cumplir con los requisitos de la convocatoria.

El problema ha estribado en que, tal y como se recoge en el último acta de la mesa de contratación de esta licitación, celebrada el 23 del pasado mes, se ha decidido proponer al Patronato que este concurso se declare desierto dado que la aerolínea no ha entregado toda la documentación requerida, concretamente no ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. Este era el segundo requerimiento que se le había hecho a la compañía para que subsanase la información que se le había requerido para hacerle adjudicataria del contrato.

Por lo tanto, ahora tendrá que ser el Patronato el que declare desierto este acuerdo, aunque cabe la posiblidad de que ahora habra un proceso negociado con esta compañía para tratar de cerrar un acuerdo —el importe es de unos 700.000 euros por los dos años de contrato—. De hecho, ya ocurrió algo similar con el anterior acuerdo suscrito hace dos años. En aquella ocasión, se sacó un procedimiento abierto que también tuvo que declararse desierto para luego iniciar uno negociado que ya se cerró con la compañía.

El Patronato planteaba que la compañía adjudicataria se comprometiera a mantener cinco conexiones durante las temporadas bajas de 2025-2026 y 2026-2027, con la posibilidad de prorrogar el acuerdo durante otros dos inviernos más, las mismas que oferta Tuifly en periodo estival. Sin embargo, y según la oferta que tiene cargada la aerolínea en su sistema, durante esta temporada invernal prevé mantener las conexiones desde Düsseldorf y Fráncfort durante los meses de noviembre, diciembre y principios de enero, para volver a la operativa regular a mediados de febrero. También se prevén que se mantengan las rutas durante este mes de noviembre desde Hannóver, Stuttgart y Múnich para luego retomarlas de manera paulatina con la nueva temporada alta.

El Patronato no ha cerrado dos de las tres últimas licitaciones

El Patronato de Turismo no ha logrado cerrar dos de las tres últimas licitaciones que ha realizado a lo largo del último año para potenciar las conexiones aéreas mediantes acuerdos de promoción turística. Además de la fallida con Alemania, previamente tuvo que declarar desierta hasta en dos ocasiones el acuerdo para incentivar económicamente las rutas con las Islas Canarias, la primera en un procedimiento abierto a finales del pasado año y la segunda, el pasado verano en uno negociado. En ambas ocasiones, la aerolínea Binter Canarias, que es la que actualmente explota los vuelos desde las terminales de Tenerife Norte y Gran Canaria con Jerez, no cumplió con toda la documentación requerida en la convocatoria. No obstante, estas rutas se mantienen en la programación.

El organismo provincial sí logró sacar adelante el acuerdo para la conexión con Asturias, cuyo único ofertante fue la aerolínea Volotea y que ha permitido que durante esta temporada haya habido conexiones desde el aeróromo asturiano y Jerez —esta conexión regresará a la programación a principios del mes de febrero con una doble frecuencia semanal—.

Además de este acuerdo, también está vigente otro de similares características suscrito por la Consejería de Turismo para el mantenimiento de las tres conexiones que el aeródromo tiene con el Reino Unido (Mánchester, Leeds y Birmingham), que se estrenaron en mayo y que han estado operativas hasta hace unos días —estas volverán a la programación a mediados del año próximo sumándose otra ruta, la de Londres Stansted—. El acuerdo inicial era solo para la pasada temporada, aunque a mediados de agosto se suscribió una prórroga para el mantenimiento de las actividades de promoción del destino Cádiz durante este invierno de cara a la venta de billetes para la próxima temporada alta. El precio que el organismo autonómico le abonará a la compañía es de unos 363.000 euros.