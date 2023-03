El gobierno local acusa a la Junta de haber "cambiado de criterio" con la modificación del PGOU en Williams

El gobierno municipal acusó a la Junta de Andalucía de “cambiar de criterio en el último momento” para no dar su visto bueno a la modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) en los terrenos situados a espaldas de Bodegas Williams.

El delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, aseguró en la jornada de este jeves que tanto la firma bodeguera como el Ayuntamiento “han colaborado y coordinado con la Consejería todos los pasos” de este expediente hasta que, a su juicio, “se ha producido un cambio de criterio a última hora y sin sentido por parte de la Junta de Andalucía".

Al igual que hiciera el día anterior, Díaz volvió a señalar que estos terrenos deben catalogarse como suelo urbano consolidado ya que cuentan “con las dotaciones necesarias de luz y agua y no es necesario urbanizar porque se trataría de una ampliación de la parcela principal de Bodegas Williams”. “No estamos hablando de una reordenación o de una nueva parcela a la que haya que dotar de servicios", agregó.

Por ello, volvió a calificar de “insensatos” los argumentos de la Junta de Andalucía en su informe ya que estos, a su entender, “generan inseguridad jurídica a todas las empresas andaluzas y jerezanas” y “provoca”, incluso, “su deslocalización”.

Por ello, no dudó en calificar de “atropello” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, “a Jerez”. "Denunciamos, además, la pérdida de los cientos de puestos de trabajo que generaría esta ampliación de la embotelladora con una inversión de 30 millones de euros que Moreno Bonilla tumba no sabemos con qué intereses que, en todo caso, no son los intereses de los jerezanos ni de las empresas de Jerez", sentenció Díaz.