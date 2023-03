La Junta tumba la modificación del PGOU para ampliar Bodegas Williams

La Junta de Andalucía ha rechazado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiría ampliar las instalaciones de Bodegas Williams & Humbert. La Consejería de Fomento y Articulación del Territorio ha emitido un informe desfavorable sobre la propuesta urbanística que el Ayuntamiento empezó a tramitar a principios de 2020. El gobierno municipal ya ha anunciado que presentará un recurso frente a esta decisión adoptada por el organismo autonómico que le ha sido comunicada esta semana.

El pasado domingo, horas después de una intervención en Jerez del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, el ejecutivo local reclamó a la Junta que no pusiera reparos a la modificación urbanística e informase favorablemente para evitar “paralizar” la inversión prevista por la firma bodeguera que pretende ampliar su unidad de embotellamiento en estos suelos. Por entonces, ya temía que hubiera un informe desfavorable que en esta semana se ha acabado confirmando. Se da la circunstancia de que a mediados del año pasado, se conoció un informe autonómico que daba vía libre desde el punto de vista ambiental a la propuesta, pero en esta ocasión no ha pasado el filtro de la Consejería de Fomento.

Los terrenos que se pretendían reclasificar se encuentran ubicados a espaldas de las instalaciones de Bodegas Williams en la autovía de El Puerto, en la zona sur de la ciudad. El enclave, denominado Rancho de Raho, tiene una superficie de más de 247.000 metros cuadrados. En el PGOU vigente tienen la catalogación de suelo urbano no consolidado.

Sin embargo, Bodegas Williams solicitó una reclasificación de estos suelos con el objetivo de facilitar el desarrollo de estos suelos que en parte están afectados por un arroyo (el arroyo de La Loba, que evacua en la Laguna de Torrox) y por la correspondiente zona de servidumbre de dominio público hidráulico. La propuesta, que contó con el respaldo mayoritario del pleno municipal tanto en su aprobación inicial como en la provisional, planteaba, por un lado, declarar como suelo no urbanizable la zona del arroyo, así como los espacios declarados inundables. Mientras, se catalogaba como suelo urbano consolidado la parte de terreno situado junto a los complejos bodegueros. De este modo, se reducía ligeramente la edificabilidad máxima permitida —en torno a unos 101.000 metros cuadrados de techo—.

“No es suelo urbano consolidado”

El primer aspecto que la Junta cuestiona es que parte de estos terrenos no pueden clasificarse como suelo urbano consolidado ya que, a su entender, no cumplen con los requisitos establecidos por ley y por la jurisprudencia para recibir esta catalogación. Así, sostiene que aún no han sido urbanizados, no cuentan con infraestructuras y servicios y no tienen un porcentaje mínimo de edificación. De hecho, señala que aún deben ser considerados como “suelo rural”.

En cambio, el Ayuntamiento sostiene que con esta modificación puntual no se pretende hacer "un nuevo polígono industrial", sino que será un espacio se incorpore al complejo bodeguero de Williams, señalando, incluso, que se limitará a “ampliar” la urbanización ya existente, según lo apuntado por el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz.

Por otro lado, la Junta de Andalucía advierte de que, al no ser un suelo urbano, la modificación puntual del PGOU requiere de una memoria económica donde se calculen los cálculos que conlleve su “transformación urbanística de nueva urbanización en suelo rural”.

La declaración como suelo urbano consolidado conllevaba, además, que el promotor no tuviera que hacer cesiones de suelo para dotaciones, aunque esto se compensaría con unos terrenos en la barriada de El Portal. Sin embargo, la Junta considera que esta eliminación de las cargas urbanísticas “no está suficientemente justificada”.