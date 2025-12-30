El gobierno local decidirá a mediados de 2026 si aprueba un nuevo presupuesto municipal

El gobierno local consiguió sacar adelante su primer presupuesto municipal de este mandato a mediados del pasado verano tras alcanzar un acuerdo de refinanciación del grueso de la deuda con el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, está por ver si esta es la única previsión contable que el ejecutivo apruebe antes de las elecciones municipales de mayo de 2027.

Por lo pronto, no será hasta mediados del próximo ejercicio cuando decida si tramita o no el de 2026. Al menos, fue lo apuntado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, durante una comparecencia pública realizada en la mañana de este martes para hacer balance de este año que está a punto de acabar. Así, apuntó que la decisión se adoptará en "julio o agosto", aunque aseguró que en los meses previsto "se va a trabajar" en la futura previsión contable.

Fueron dos los argumentos esgrimidos para justificar que no sea hasta ese momento cuando se decida si aprobar el nuevo presupuesto o no—el ejecutivo cuenta con mayoría suficiente para hacerlo, pero requiere de la autorización previa del Ministerio de Hacienda—. "Dependerá de la situación de la ciudad y de la gobernabilidad de España", resumió. Para sostener esta decisión, señaló que el vigente presupuesto, que se prorrogará de manera automática con la llegada del nuevo año, entró en vigor a finales de verano por lo que aún está en proceso de ejecución. Por este motivo, argumentó que a mediados del próximo ejercicio se analizará el grado de ejecución y las necesidades crediticias que haya en ese momento.

No obstante, achacó a la situaicón política nacional, con un Gobierno central en minoría que tiene enormes dificultades para tramitar proyectos legislativos en el Congreso, como uno de los motivos que sustentará la decisión que se adopte a nivel municipal. "Es muy difícil hacer un presupuesto municipal teniendo prorrogado los Presupuestos Generales del Estado otro año más", alegó. Acto seguido, la regidora indicó que será en verano cuando se analice si se eleva al Ministerio una nueva previsión contable en la que asegura que se trabajará a nivel interno. "Analizaremos el escenario político nacional y el grado de ejecución para analizar si meternos en un presupuesto nuevo nos ocasiona más perjuicios que beneficios", razonó.

Fue a finales del pasado mes de agosto cuando se aprobó el vigente presupuesto municipal, que entró en vigor días más tarde tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Esta previsión sustituyó a la que sacó adelante el anterior ejecutivo del PSOE a mediados de 2022 y que estuvo vigente durante casi tres años. Fue en 2018 el último ejercicio en el que el Consistorio jerezano sacó adelante un presupuesto con vigencia anual. Desde entonces, se fueron aprobando cuentas que han estado operativas durante, al menos, dos ejercicios.