El gobierno local insiste en que el parque eólico El Barroso "no tiene vuelta atrás"

El parque eólico El Barroso "no tiene vuelta atrás". El teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha insistido este martes en que el proyecto que promueve Capital Energy en el viñedo protegido del Marco de Jerez "cumple con todos los requisitos legales", por lo que el Ayuntamiento carece de instrumentos legales para oponerse a su construcción.

"El Ayuntamiento no se puede negar" porque "el proyecto es viable desde el punto de vista urbanístico y ambiental", ha afirmado en una entrevista en Radio Jerez, en la que Díaz ha vuelto a escudarse en que la Junta tiene las competencias en la materia y, una vez aprobados los informes de impacto ambiental y de instalación, "tengo que darle licencia".

La postura del gobierno local en este asunto contrasta con la adoptada en la reurbanización del eje Esteve para la supresión del adoquinado, donde el ejecutivo de Mamen Sánchez denunció una "intromisión inaceptable" de la Junta en las competencias urbanísticas municipales. El juez, finalmente, instó a las partes a ponerse de acuerdo tras largos meses de paralización de las obras, que coincidieron con la pandemia, ocasionando graves pérdidas a los comerciantes de la zona.

En el caso de El Barroso, sin embargo, el responsable municipal subordina la ordenación urbanística del municipio jerezano a las competencias en materia ambiental y paisajística de la Administración autonómica, contra la que afirma que están atados de pies y manos para no incurrir en "arbitrariedad e inseguridad jurídica".

"La licencia de obra es un acto reglado que tiene unos requisitos legales y no puede estar sujeta a la discrecionalidad de un político ni de un técnico" y aunque "a mí particularmente no me gustan las eólicas en la zona de viñedo ni a la alcaldesa ni al equipo de gobierno, tenemos que ser responsables. No es cuestión de capricho político", ha indicado.

El parque eólico El Barroso "no tiene vuelta atrás; es la realidad y no nos podemos engañar", ha proseguido, no sin justificar que en España hay un "boom en este ámbito por el déficit de energía" que afecta también a "la Rioja, Galicia..".

El teniente de alcaldesa ha insistido igualmente en que, pese a las declaraciones realizadas por la alcaldesa en 2019 a este periódico en las que confirmaba la prohibición de instalar aerogeneradores y fotovoltaícas en la zona de viñedo en base al PGOU, cayeron en saco roto tras la aprobación en 2020 de un decreto por la Junta en virtud del que "lo que no está expresamente prohibido en suelo no urbanizable está permitido" y "de acuerdo con el Plan Especial de Recursos Eólicos de Jerez, que condiciona pero no prohíbe, no podemos negarnos".

La respuesta de Díaz no aclara, sin embargo, cómo es que lo que la alcaldesa Mamen Sánchez aseguró tajante que estaba expresamente prohibido de acuerdo con el Plan General y el Plan Especial de Recursos eólico, y así lo corroboró el informe técnico de Urbanismo por el que se rechazó la alegación de la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez para ampliar la protección del viñedo frente a las renovables en el PGOU, dejó de tener vigencia un año después, cuando la Junta aprobó el decreto.

Es decir, la regidora jerezana y el informe de Urbanismo avalaron en 2019 una prohibición que luego no era tal.

Sobre la denuncia de los afectados, el Consejo Regulador del vino y la oposición sobre la construcción del parque dentro de la zona de especial protección de viñedo y no "al borde" como esgrimió la empresa para lograr la declaración de impacto ambiental, Díaz ha excusado igualmente la falta de competencias del Ayuntamiento en la materia, por lo que ha señalado que "la Junta es la que tiene que dictaminar si hay una irregularidad en ese sentido".

En cuanto a la inspección realizada a las obras al hilo de los graves incumplimientos denunciados por el Consejo Regulador y los grupos de la oposición en el pleno municipal -modificación del trazado de carreteras, ensanchamiento y hormigonado de caminos, instalación de torres luminosas de más de 100 metros de alturas entre otras irregularidades-, el delegado de Urbanismo se ha limitado a decir que únicamente "hemos detectado y levantado actas por determinados caminos -interiores- de acceso no contemplados en la licencia de obras que son susceptibles de legalización y, de hecho, la Junta ya autorizado alguno de los caminos".