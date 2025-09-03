El gobierno local respalda al interventor municipal y defiende la legalidad de la modificación presupuestaria

El gobierno municipal ha mostrado su total respaldo "al criterio técnico y profesional" del interventor municipal, José María Almenara, tras la denuncia que ha presentado el PSOE tanto en la Fiscalía como el Tribunal de Cuentas tras informar de manera favorable la modificación presupuestaria que se aprobó el pasado lunes al entender que no cumple con la legislación en materia de estabilidad presupuestaria.

En un comunicado, el ejecutivo ha exigido que haya un "absoluto respeto al trabajo de los técnicos" del Ayuntamiento por parte de todos los grupos municipales "desde el convencimiento que su labor está siempre marcada por un criterio técnico, un conocimiento profesional y una independencia política".

El ejecutivo ha defendido la legalidad de la modificación presupuestaria reiterando en primer lugar su acusación contra el PSOE al que le reprocha que "se estén mezclando, bien por desconocimiento o por mero interés político de confundir" el concepto entre superávit presupuestario y remanente de tesorería. "Como bien marca la Ley Orgánica de Estabilidad en su artículo 32, el destino del superávit o capacidad de financiación viene determinado fundamentalmente por la diferencia entre los derechos y obligaciones corrientes de los capítulos 1 a 7 y ésa es la cantidad que hay que destinar obligatoriamente a la amortización de deuda", señala.

Acto seguido, añade que, "frente a esta cantidad, existe otra magnitud de carácter presupuestario y contable que es el remanente de tesorería para gastos generales", por lo que la modificación aprobada en el pleno "esta ya contemplaba la utilización, en primer lugar, de parte del superávit para amortizar deuda conforme al citado artículo 32 mientras que la cantidad restante es de libre disposición siempre que cumpla con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto".

Por ello, explica que el expediente aprobado cuenta "en primer lugar esa parte obligatoria de amortización de deuda y luego se aplican 12 millones de euros de operaciones pendientes de aplicación al presupuesto, dejando la cantidad final y en tercer lugar, cinco millones para gastos que, tal y como se recoge en el informe de la Intervención Municipal, no suponen un incumplimiento ni de la estabilidad ni de la regla de gasto". Ante esto, el gobierno municipal reitera "su apoyo al trabajo técnico y profesional de los técnicos municipales que configuran los expedientes y realizan y firman los respectivos informes que completan los mismos".

"El PSOE acosa a los técnicos"

Por su parte, el Partido Popular ha exigido al PSOE jerezano que "acabe, de una vez por todas, con su permanente ataque y acoso a los empleados del Ayuntamiento de Jerez". En un comunicado, indicó: "Nadie tiene culpa de la incapacidad política del PSOE jerezano ni de su falta de iniciativa ni de que cada vez los apoye menos gente, pero mucho menos los trabajadores municipales, personal cualificado que hace su trabajo de la mejor manera posible y que, una vez tras otra, recibe ataques, presiones e incluso insultos".

Así, la formación que actualmente gobierna la ciudad señala al PSOE por haber "hecho del acoso a los técnicos su manera de hacer política" y le reprocha que sean "incapaces de admitir no sólo la diferencia sobre algún asunto, sino que no se les dé permanentemente la razón aunque no la tengan". Por este motivo, acusó al PSOE de ser un partido que "no respeta ni la libertad, ni la capacidad y ni los conocimientos de los técnicos".