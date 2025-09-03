Cosital, el colegio de altos funcionarios, respalda al interventor jerezano: "No se entiende la persecución"

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con habilitación de carácter nacional (Cosital) de la provincia ha salido en defensa del interventor municipal, José María Almenara, que ha sido denunciado por el PSOE ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas por un informe sobre una modificación presupuestaria que se aprobó en el pleno el pasado lunes. Esta institución ha respaldado la labor y trayectoria del alto tribunal y ha alertado que, desde que trabaja en el Ayuntamiento de Jerez, está sufriendo "una persecución".

Para empezar, Cosital señala que considera "absolutamente impropia e improcedente" que se haya realizado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción "por una discrepancia de criterios respecto a un informe emitido en un procedimiento administrativo". En el comunicado apunta: "En España existe un orden jurisdiccional que se denomina contencioso-administrativo ante el cual se dilucidan estas cuestiones, la Fiscalía Anticorrupción y el orden penal están para otra cuestiones, no para dilucidar discrepancias administrativas ni como caja de resonancias de cuestiones políticas del tipo que sean".

Acto seguido, el Colegio recuerda que en la normativa de haciendas locales, el control y la fiscalización de la actividad económica "es una competencia exclusiva e irrenunciable del interventor", de ahí que señale que a este es a quien le "corresponde pronunciarse acerca de la legalidad de los actos y acuerdos que se pretendan". "Su criterio puede ser discutido en los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero es prevalente respecto de otros órganos municipales", añade.

Cosital destaca que el interventor del Ayuntamiento de Jerez "es una persona que dispone de una acreditada formación, solvencia, independencia de criterio y experiencia, que ha demostrado anteriormente a su llegada a Jerez en municipios gobernados por distintas formaciones políticas, por lo que no puede entenderse esta persecución, que viene desde su ingreso en el Ayuntamiento de Jerez.

Por último el colegio muestra su apoyo pleno a la actuación profesional del interventor, "basada en el cumplimiento de la legalidad", y a firma que le defenderá "en los foros que resulten oportunos".