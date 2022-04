El gobierno del PSOE tiene casi garantizado aprobar el presupuesto de este año

El gobierno local ya tiene prácticamente asegurado sacar adelante el presupuesto municipal de este año, que se prevé debatirse en una sesión plenaria con carácter extraordinario convocada para este viernes a partir de las doce de la mañana. Así, al respaldo ya anunciado en los últimos días por Izquierda Unida y Ganemos Jerez se ha sumado ahora el del edil no adscrito Francisco Zuasti, quien ha dado a conocer en la tarde del miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el ejecutivo.

Con esto, el PSOE tiene ya 13 síes garantizados para un documento que no requiere de mayoría absoluta para sacarlo adelante (incluso puede aprobarse con el voto de calidad de la alcaldesa, Mamen Sánchez). Mientras tanto, y aunque aún no han hecho público su posicionamiento, es previsible que tanto Partido Popular como Ciudadanos voten en contra por lo que, en el caso de que en este grupo no haya ausencias, sumarían 12 noes.

Tampoco ha anunciado su posicionamiento la edil de Podemos Jerez Rocío Monedero, integrado en el grupo municipal de Adelante Jerez. Este medio ha preguntado en la tarde de este miércoles a la formación sin obtener respuesta, aunque el martes señaló que aún no habían adoptado una decisión a la espera de nuevas conversaciones con la delegada de Economía, Laura Álvarez.

Y este miércoles también se ha sabido que Ángel Cardiel, el otro concejal no adscrito que tiene la corporación, ha expresado su negativa a apoyar el documento contable. Ahora bien, será el secretario municipal quien decida si este edil puede ejercer su derecho al voto ya que no podrá asistir al pleno al haber sido operado recientemente y encontrarse de baja.

De hecho, en un comunicado remitido esta tarde por Adelante Andalucía, la formación ha informado que el concejal ha presentado un escrito al secretario para poder realizar su voto de forma telemática al encontrarse de baja. No obstante, deja entrever su temor de que finalmente no pueda ejercer este derecho al señalar: “Es inexplicable que en 2022 el reglamento orgánico de nuestra ciudad no contemple la baja por enfermedad, por maternidad o paternidad como ausencias justificadas, negando el derecho al voto con políticas contrarias a la conciliación”. “Cualquier institución seria, tiene contemplada la figura del voto telemático o, en el peor de los casos, la delegación del voto. Nada de esto ocurre en nuestro Ayuntamiento, que siempre va por detrás en todo”, añade.

Zuasti: “Los puntos del acuerdo son justos”

Francisco Zuasti ha anunciado un acuerdo de 15 puntos con el ejecutivo socialista que contempla algunas medidas como el pago de subvenciones a entidades locales que otorgó el Partido Popular entre 2011 y 2015 y que ahora han comenzado a abonarse.

También hizo público que hay un compromiso para conformar una oficina técnica en accesibilidad que estará conformada por profesionales del sector que “podrán gestionar, asesorar, informar y controlar todo lo que se realice en cualquier delegación del ayuntamiento”, según lo apuntado por el edil.

Asimismo, afirma que también se incluirá en el presupuesto una partida específica para la eliminación de barreras que contará con el “apoyo técnico” del concejal y que tendrá un importe de un millón de euros. Según Zuasti, “los puntos del acuerdo son justos y recogidos en su mayor parte en la propia ley”.

Cardiel: “Ninguna de nuestras propuestas ha sido valorada”

Por su parte, el concejal Ángel Cardiel ha mostrado su oposición a la previsión contable presentada por el gobierno municipal ya que, a su entender, "no solo no solucionan los problemas endémicos de la ciudad, sino que ni siquiera se acercan a abordarlo”. Así, alerta de que “no hay indicadores que muestren reducción de deuda a la par que los servicios básicos elementales continúan sin responder a las necesidades reales de la gente”.

Así, Cardiel censura que ninguna de las propuestas que ha realizado se hayan incluido en la propuesta que se llevará a pleno este viernes. “Ninguna de nuestras propuestas ha sido siquiera valorada o respondida por Mamen Sánchez, que sigue pensando en los fondos europeos como la única forma de sobrevivir al último año de legislatura, sin pararse a pensar que, tras siete años como regidora de la ciudad, ni la deuda ha bajado, ni el autobús funciona dignamente, ni facilitamos la visita de turistas con una Delegación fantasma, ni se ha invertido en vivienda pública”, advierte.

Para el edil no adscrito, el presupuesto de este año “era la última oportunidad que tenía el PSOE de garantizar que se aborden problemas centrales de la ciudad, pero sigue en sus trece de favorecer la especulación con pisos turísticos, hipotecando el futuro de nuestro casco histórico”.