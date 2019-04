El gobierno local reta a la Junta: "Que muestre los documentos que rechazan el Centro del Motor"

Continúa el cruce de declaraciones y de comunicados entre la Junta de Andalucía y el gobierno local en torno al Centro de Innovación del Motor. Ahora ha sido el ejecutivo jerezano quien ha respondido a las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Mestre, quien acusó al PSOE de "poner en peligro" esta inversión por su "falta de gestión" con el proyecto.

En un comunicado, el ejecutivo local volvió a exigir a la máxima responsable del Gobierno andaluz en Cádiz que firme el protocolo para que Cirjesa, la empresa pública que gestiona el trazado, pueda hacerse cargo de la gestión de este proyecto. Esta afirmación ha sido realizada horas después de que el organismo autonómico mostrara sus dudas de la validez del acuerdo al carecer de un informe jurídico por parte de la Consejería competente que lo avale. Por ello, insta a Mestre a que “coja el protocolo, pida el informe jurídico a la Consejería y venga con ambos documentos a este Ayuntamiento para firmarlos”.

Asimismo, insiste en que el proyecto puede ejecutarse con los fondos europeos—se preveía hacer con financiación procedente de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz—. “La normativa europea permite subvencionar el gasto hasta el 31 de diciembre de 2023 y, por lo tanto, hay cuatro años y medio por delante, tiempo más que suficiente”, reitera.

El gobierno sigue apuntando que, aunque los fondos concluyen en 2020, se puede conceder una prórroga de tres años. En cambio, la Junta lleva sosteniendo desde hace dos semanas que no se puede recurrir a estos fondos ya que a día de hoy carece de un proyecto terminado, de ahí que no se pueda solicitar ese tiempo extra. Ahora bien, el ejecutivo duda de esta imposibilidad y reta a la Junta a que “enseñe la documentación donde se diga que es inviable”.

“Ana Mestre, en sus ansias de culpar al anterior gobierno de la Junta de que todo está mal hecho, se ha metido en un bucle del que no puede salir porque no puede demostrar que no se hizo todo el trabajo del Centro de Innovación del Motor”, añade. Acto seguido, insistió en que “la Agencia Idea no descartó el proyecto”. "La Agencia Idea comunicó a la Consejería que, al no ser titular de los terrenos y ser un negocio específico del motor, se estudiase un mecanismo para continuar adelante con el proyecto", aseveró.

Finalmente, la Junta adelantó semanas atrás que se ha planteado como alternativa al Centro de Innovación del Motor otro en el que ya estaba trabajando Cirjesa con la Agencia Andaluza de Energía para mejorar los sistemas de iluminación del trazado con energías renovables. "Este proyecto no tiene nada que ver con el Centro Tecnológico de Innovación del Motor; en ningún momento se habló del proyecto de iluminación para financiarlo con la ITI ni mucho menos como alternativa”, responde el ejecutivo local.

Para concluir, el equipo de gobierno señaló: “Mestre debe enseñar el acta de las reuniones así como de la comisión de participación donde se haya rechazado el proyecto. No enseña nada porque es mentira, es el PP y este gobierno autonómico los que rechazan el proyecto a pesar de que hemos demostrado que hay tiempo más que suficiente por normativa europea hasta el 31 de diciembre de 2023”.