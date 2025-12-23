Grandes voces femeninas rendirán tributo a Lola Flores en Jerez

El próximo 14 de marzo de 2026, el Teatro Villamarta de Jerez acogerá 'Mujeres cantan a Lola Flores', una cita muy especial que rinde tributo a una de las figuras más universales y carismáticas de la cultura española. Lola Flores, mito eterno del arte y del temperamento, vuelve a ser celebrada desde la emoción, el respeto y la admiración.

El espectáculo tiene un marcado carácter solidario y su recaudación se destinará a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA Sevilla), entidad que impulsa la investigación de esta enfermedad y acompaña a las pacientes para garantizarles una vida digna. En escena, el homenaje tomará forma a través de un recorrido artístico y emocional por las distintas etapas de su trayectoria: desde la fuerza arrolladora y los momentos más dramáticos que la convirtieron en leyenda, hasta la faceta más íntima y personal de una artista que fue canto, baile, palabra y verdad. Para ello, se darán cita algunas de las voces más destacadas del panorama actual, como Argentina, Laura Gallego, Lucía Fernanda, María Terremoto, María Toledo y Marina Carmona; el baile de la sevillana Pastora Galván, que aportará toda su fuerza, solera y raíz escénica al proyecto, y artistas aún por desvelar.

Cartel de 'Mujeres cantan a Lola Flores'.

Además, el espectáculo pone el acento en la estrecha relación de Lola Flores con la poesía y la palabra. Así, las figuras de Federico García Lorca y Rafael de León estarán muy presentes, evocando a esa Lola que recitaba con pasión y que concebía el arte como una expresión total del alma.

La velada culminará con un tema coral final, especialmente concebido para rendir homenaje no sólo a Lola, sino también a toda la familia Flores, símbolo indiscutible de la transmisión cultural, el arte heredado y la identidad andaluza. 'Mujeres cantan a Lola Flores' es mucho más que un tributo: es una celebración colectiva del legado de 'La Faraona', del talento femenino y de la memoria compartida, en una noche pensada para emocionar y dejar huella.

Este proyecto forma parte del ciclo 'Mujeres cantan a…', impulsado por Green Cow Music desde 2020, una iniciativa que une cultura, música y compromiso social, y que convierte cada edición en un acontecimiento artístico con impacto solidario. Las entradas para asistir a esta cita única pueden adquirirse ya en la web del Teatro Villamarta: https://www.teatrovillamarta.es/