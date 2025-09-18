La historia de los vehículos históricos de Jerez

"Estamos trabajando en tratar de recuperar la bonificación del impuesto de circulación para los vehículos históricos, algo en lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda al que le hemos dirigido dos escritos. No se entiende que, cuando por IAE o ICIO estamos recaudando mucho más de lo que comprometimos con Hacienda, no nos dejen de alguna manera compensar ese exceso recuperando la bonificación del vehículo histórico y clásico. Hacienda nos había dicho que no lo podíamos recuperar, por ahora, y yo me agarro a ese por ahora. Si me dejan una puerta un poquito abierta, me agarro a ello. Si finalmente hay un nuevo plan de pago a proveedores, tendremos que revisar el plan de ajuste y, en esa revisión, es donde vamos a intentar recuperar la bonificación". Así explicaba María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, en la entrevista del pasado domingo en Diario de Jerez, la hoja de ruta que quiere seguir el Ayuntamiento para recuperar la bonificación a los vehículos históricos registrados en la ciudad.

Como se sabe, el pleno del Ayuntamiento aprobó la supresión de la bonificación de los vehículos históricos y preclásicos, es decir, los que tienen una antigüedad superior a los 30 y 25 años, respectivamente. Los usuarios de estos vehículos se aglutinaron en una plataforma de afectados y emprendieron una serie de actuaciones con la intención de que, de cara al próximo ejercicio de 2026, dicha bonificación se active.

Este colectivo tuvo que hacer frente este año al pago de un impuesto de circulación hasta entonces bonificado con una media de 81,22 euros, ya que el coste de dicho impuesto oscila, en función de las características de cada coche o moto, entre los 8 y los 125 euros.

Ahora, la intención del gobierno municipal es quitar esa supresión de la bonificación -aprobada en el pleno de julio- posiblemente en un nuevo plan de ajuste aunque, como explicaba la alcaldesa, ya se ha intentado con Hacienda a través de dos escritos. En junio se hacían varias consultas; primero, si sería posible prorratear el importe de la tasa durante el año natural en función de los dÌas de uso del vehÌculo, dado que el devengo de la tasa sobre Vehículos de Tracción Mecánica es anual y que los vehículos históricos solamente pueden circular 96 días al año.

El Ministerio respondía que es posible el prorrateo de la cuota del IVTM por trimestres naturales en los casos de primera adquisición, baja definitiva del vehículo y baja temporal por sustracción o robo del vehículo; al margen de estos casos, no es posible prorratear la cuota, ni en supuestos distintos, ni con distinta periodicidad ya que no se contempla la posibilidad de prorrateo por días.

También preguntó el Ayuntamiento si se podría establecer algún tipo de bonificación como las recientemente suprimidas a este tipo de vehículos tal como se ha fundamentado teniendo en cuenta el escaso número de vehículos históricos dando cumplimiento así al objeto de facilitar la conservación del patrimonio cultural e industrial automovilÌstico.

Hacienda responde que los ayuntamientos pueden establecer con carácter potestativo una bonificación de hasta el 100% sobre la cuota del IVTM para los vehículos históricos o para aquéllos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, de acuerdo con lo que establezcan las correspondientes ordenanzas fiscales. Sin embargo, como consecuencia de su adhesión a distintos mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Estado, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera no podría establecer la bonificación potestativa en la cuota del IVTM para los vehículos históricos, por haberse comprometido en su PSF a suprimirla; medida que lleva aparejado un ahorro cuantificado por el Ayuntamiento en 823.000 euros anuales en el período 2024-2028.

Finaliza la misiva el Consistorio jerezano pidiendo al Ministerio que analice una posible modificación legal introduciendo un nuevo supuesto de exención tributaria en el Impuesto sobre vehÌculos de Tracción Mecánica para los vehículos con catalogación de históricos, propuesta que será analizada por las unidades competentes, evaluando su viabilidad en el marco de los objetivos de futuras modificaciones de la normativa tributaria, así como en relación con su impacto sobre el actual sistema de financiación local.

A finales de julio, el Ayuntamiento exponía a Hacienda que el importe de la cuota en lo referente a los vehículos históricos es prácticamente insignificante en relación a los acuerdos alcanzados en el Plan de Sostenibilidad Financiera. Son 10.206,21 euros de un total de 106 vehículos históricos (matrícula que empieza por H seguida de cuatro números y tres letras) de una cantidad global de 802.660,58 euros, correspondientes a 9,921 vehículos que tributan en 2025 y que en 2024 disfrutaban de la bonificación del 100% por tener más de 25 años.

Esos poco más de diez mil euros, explica el Ayuntamiento, podrían enjugarse con el superávit ya contante y sonante de ingresos del IAE, que supera ampliamente en lo que va de año más de 200.000 euros lo comprometido en el Plan de Sostenibilidad Financiera, por lo que "puede asumir esa diferencia de 190.206 euros de tal manera que podríamos establecer esa medida o bonificación exclusivamente para los vehículos históricos. para preservar el patrimonio representado por los vehículos históricos más aún teniendo en cuenta que nos encontramos en la Ciudad del Motor estableciendo así la bonificación prevista de carácter potestativo en la cuota del IVTM para los vehículos históricos, toda vez que estaba vigente en 2014".

Hacienda contestó que el Ayuntamiento de Jerez está sometido a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre y a las condiciones derivadas de su adhesión a la medida prevista en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de abril de 2023, por el que se establecen las bases y los criterios para acordar un compromiso con determinados ayuntamientos para garantizar su sostenibilidad financiera, así como al marco de revisión de las condiciones financieras aprobado por Acuerdo de la CDGAE de 18 de julio de 2023. En su virtud, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera asumió el compromiso de supresión de las bonificaciones potestativas del IVTM, que se recogió en su Plan de Sostenibilidad Financiera, aprobado por Resolución del Secretario de Estado de Hacienda de 3 de noviembre de 2023. Como se recoge en la referida Resolución, los compromisos asumidos se han de mantener vigentes hasta la cancelación total de la deuda del ayuntamiento con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, sin perjuicio de lo que se pudiera acordar en un futuro".

Así las cosas, Hacienda no permite que el Ayuntamiento de Jerez recupere la bonificación a vehículos históricos sin un nuevo plan de ajuste donde compense la pérdida de esos ingresos -cuantificados en poco más de diez mil euros- en otra partida. Así que, como dijo la alcaldesa, "si hay un nuevo plan de pago a proveedores, tendremos que revisar el plan de ajuste y, en esa revisión, es donde vamos a intentar recuperar la bonificación".