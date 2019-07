Un hombre permanece cerca de dos horas tumbado en el suelo esperando una ambulancia

Un hombre que sufrió la mañana de este lunes una caída junto a la Rotonda del Motorista, en La Granja, tuvo que esperar casi dos horas tumbado en el suelo a que llegase una ambulancia que le trasladase a un centro sanitario.

Según testigos del accidente, pasada la una de la tarde, el hombre, de mediana edad, que transitaba por la zona, tropezó con las raíces levantadas de un árbol y se precipitó contra el suelo, cayendo de costado y sin poder moverse debido al fuerte dolor que tenía en la zona donde recibió el golpe.

Poco después del suceso una ambulancia de transporte programado que pasaba por la zona y se dirigía a recoger pacientes del servicio de diálisis, se paró para tratar de auxiliarle. Ante la posibilidad de que hubiese sufrido un traumatismo y fuese necesaria una inmovilización, para la que el vehículo de transporte programado no disponía de equipamiento, el conductor le colocó una manta debajo de la cabeza, al tiempo que llamaba al 061 para pedir una ambulancia de los dispositivos de urgencias. No obstante, en ese momento no había ninguna disponible.

La indignación entre los vecinos de la zona que trataron de ayudar al hombre fue creciendo a medida que pasaba el tiempo y la ambulancia seguía sin llegar.

Hubo vecinos que, ante la tardanza, llamaron al servicio municipal del 010, y también al 091, aunque, según explicaron, en ambos casos les comunicaron que no era un asunto de su competencia. Finalmente se comunicaron también con la Policía Local que trasladó a dos agentes al lugar.

Finalmente, la ambulancia llegó sobre las tres menos cuarto, procedente del hospital, donde se encontraba una vez que se quedó libre de otro servicio.

La recogida de los pacientes que iban a diálisis también sufrió demoras, ya que el profesional de la ambulancia de transporte programado permaneció junto al accidentado hasta que llegó el otro vehículo.

No es la primera vez que se producen denuncias de este tipo, que ponen de manifiesto el déficit de ambulancias para emergencias que tiene una ciudad con la población de Jerez. Los profesionales han llegado a asegurar que la saturación es permanente y se agrava durante las noches, cuando las demoras llegan a veces hasta tres horas.

Jerez dispone de cinco ambulancias en horario diurno para atender los avisos urgentes que se producen tanto en domicilios como en la vía pública. Una de ellas es la del 061, otras dos son ambulancias medicalizadas de los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) y dos ambulancias convencionales en las que sólo viaja el técnico conductor. Por la noche, uno de los vehículos DCCU deja de estar operativo.