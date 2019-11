El hospital de Jerez se queda sin el segundo acelerador lineal para Radioterapia

El servicio de Radioterapia del hospital de Jerez tendrá que esperar para disponer de un segundo acelerador lineal de electrones (ALE), pese a que con el único que existe actualmente para el tratamiento de pacientes oncológicos no se cubre toda la demanda existente. Ni está previsto ni tan siquiera el Servicio Andaluz de Salud (SAS) habla de fechas, aunque sea a medio plazo. No obstante, el hospital de Cádiz va a disponer ya de un tercer acelerador lineal y el de Algeciras, cuenta con dos.

La plataforma de afectados que luchó por la apertura del edificio de Radioterapia del hospital de Jerez ha mostrado su decepción tras la reunión que mantuvo ayer con la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, un encuentro que había sido solicitado por este colectivo. "Nos han comunicado que no tienen nada previsto, cuando resulta que el acelerador lineal de Jerez no da abasto para atender a todos los pacientes que lo necesitan y hay un buen número de enfermos que se siguen derivando a un clínica privada", señalaron Joaquín Rodríguez y Pepe Montero, miembros de la plataforma.

La situación es aún más incomprensible si se tiene en cuenta que el servicio de Radioterapia de Jerez tiene ya habilitado un búnker para este segundo acelerador lineal, un compromiso del anterior Gobierno andaluz, que nunca llegó tampoco a tener reflejo en los Presupuestos de la Junta.

En la visita que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, realizó el pasado octubre al hospital y más en concreto a la Unidad de Radioterapia, manifestó que con el acelerador lineal existente se cubría perfectamente la demanda, pese a que se siguen derivando pacientes a centros privados. Sus declaraciones ya auguraban que el segundo acelerador lineal no entraba en los planes de su Consejería.

Radioterapia empezó a funcionar en el hospital de Jerez con una década de retraso y cuando por fin se abrió, en julio de 2017, el servicio lo hizo a medio gas, sólo en horario de mañana, ya que no existía personal para un turno de tarde. Un año después, en 2018, se contrató a más profesionales y se amplió la actividad en horario vespertino.

Aún así, el entonces gerente del área sanitaria, Julio Egido, admitía que sin un segundo acelerador lineal era imposible tratar a todos los pacientes que lo necesitan en el área de influencia del hospital de Jerez. Sólo con un segundo aparato el servicio sería independiente y no dependería del concierto con un centro privado. En aquel momento, hace aproximadamente un año, el anterior gerente señaló que el segundo acelerador ya estaba solicitado a la Consejería de Salud.

Según el último balance realizado por el SAS, el servicio de Radioterapia del hospital ha atendido desde su apertura a más de 1.000 pacientes y ha administrado más de 12.000 sesiones. Se estima que en 700 y 800 pacientes necesitan al año tratamientos de radioterapia en el área sanitaria.

Desde la plataforma de afectados indican que el acelerador lineal precisa de revisiones que obliga a que periódicamente esté sin funcionar durante unos días, un problema que se subsanaría si existiese otro aparato. "No tiene sentido que no se contemple el segundo acelerador cuando es el área sanitaria con mayor número de habitantes y con una mayor demanda de este servicio. Además desde que se puso en marcha el acelerador lineal la demanda ha crecido de forma brutal. No sabemos si también se están derivando aquí pacientes de otras zonas".

De otro lado, la plataforma abordó con la delegada de Salud la avería que ha sufrido durante varias semanas el PET-TAC, una avanzada tecnología de diagnóstico de imagen para enfermos de cáncer que se encuentra en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Este aparato es el único existente en la provincia por lo que da servicio a un gran número de pacientes.

Según la plataforma, la avería se produjo por una falta de mantenimiento, ya que el aparato dio el primer 'aviso' en mayo pasado. "Son máquinas que precisan de un mantenimiento muy específico. Era necesario reponer una pieza y no se hizo en ese momento y al final dejó de funcionar, creemos que en septiembre. Nos llegaron quejas de pacientes, porque se quedaron pendientes citas de 250 enfermos”.

La pieza tardó varias semanas en llegar y hasta hace unos días el PET-TAC no ha vuelto a funcionar. Mientras, según les trasladó ayer la delegada de Salud a la plataforma, se han ido derivando pacientes a centros concertados, "porque se pusieron en contacto conSevilla yCórdoba y allí estaban saturados, no podían asumir pacientes de la provincia".