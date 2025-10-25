El Hospital San Juan Grande de Jerez operará a 12.000 pacientes derivados del SAS en un año

El Hospital San Juan Grande vuelve a tener un concierto con el Servicio Andaluz de Salud para intervenciones quirúrgicas en distintas especialidades. En este sentido, se espera que durante los próximos seis meses se deriven de los hospitales de Cádiz, Puerto Real y de Jerez una media de 6.000 pacientes para ser intervenidos.

En cuanto a los procedimientos y especialidades que se les ha adjudicado, el Hospital San Juan Grande seguirá con Oftalmología, principalmente interviniendo cataratas. La cartera de cirugías de Traumatología ha aumentado y ahora el concierto incluye: prótesis de cadera y de rodillas, síndrome del túnel carpiano, artroscopias de reparación de menisco y de rótula, así como los ligamentos de la rodilla. Se van a seguir realizando cirugías del aparato digestivo, tanto las hernias como las vesículas y como novedad, se ha incluido las intervenciones de varices.

De esta forma, el Hospital San Juan Grande ha conseguido el concierto para cirugía vascular, para el tratamiento de insuficiencia venosa periférica, y van a asumir (como ya lo hacían años antes del Covid) la cirugía plástica de reconstrucción mamaria.

El convenio les obliga a estar en continuo contacto tanto con los hospitales que derivan como con la Consejería de Salud. Para ello, van a enviar semanalmente indicadores del cumplimiento del convenio, para verificar que se atiende a los pacientes en los plazos acordados.

Asimismo, y de forma mensual, se mantendrán reuniones con cada uno de los hospitales derivadores para ir adaptándose a la demanda. Desde el San Juan Grande informan de que con este convenio se comprometen a que “en el momento que nos ponen el nombre en el listado de pacientes que hay que intervenir, lo tenemos que estar operando en 19 días. Además, ya no son pacientes fuera de plazo de garantía, sino que son pacientes que entran en lista de espera tradicional de intervención. Se les ofrecerá la posibilidad de esperar la intervención en su hospital de referencia o de ser derivado al San Juan Grande”.

El Hospital calcula que se derivarán (de septiembre a marzo de 2026) alrededor de 1.700 pacientes procedentes del Hospital de Cádiz, unos 1.800 procedentes de Puerto Real y sobre los 2.500 del Hospital de Jerez.

Refuerzo total en la plantilla del San Juan Grande

El San Juan Grande lleva tiempo preparándose para asumir esta nueva carga de trabajo. Desde el Hospital informan de que se ha contratado nuevo personal médico, como cirujanos plásticos, también personal de enfermería, auxiliares, de administración y de atención al usuario.

En el último año han estado trabajando con el SAS a través de un concierto de emergencia para pacientes que se encontraban fuera de plazo, y se ha tenido que abrir los quirófanos incluso los fines de semana. En este sentido, la dinámica será igual, y muchos pacientes ya están siendo citados para ser intervenidos sábado y domingos. “Estamos dispuestos a operar cualquier día de las semanas, si el volumen de pacientes nos lo requiere”, subrayan desde el San Juan Grande.

La derivación de pacientes a centros concertados

El problema de la derivación de pacientes de la sanidad pública a los centros concertados empezó tras el Covid. Los fondos extraordinarios que tuvo la Consejería para la derivación de pacientes se terminaron, prácticamente de un día para otro, en vísperas del verano del 2022.

Durante un tiempo, bien por falta de presupuesto o por no encontrar la fórmula legal para retomar los conciertos, los hospitales que atendían a pacientes derivados de los centros públicos se quedaron ‘en blanco’.

En 2024, la Junta de Andalucía convocó un concurso público, pero mientras se resolvía habilitó un contrato de urgencia que ha estado en vigor hasta el pasado mes de agosto, en el que el San Juan Grande ha ido atendiendo a pacientes que estaban fuera del plazo de garantías para una intervención.

Este contrato de urgencia ha dado paso a este nuevo convenio, con el que se pretende dar más estabilidad, tanto a pacientes como para los hospitales concertados.