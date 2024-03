La hostelería comienza la temporada alta con el Festival de Jerez

El Festival de Jerez vuelve a ser un año más el inicio de año para la hostelería de la ciudad. Estas semanas bares y restaurantes viven días grandes, sobre todo los que se encuentran en el entorno de Teatro Villamarta, epicentro del ciclo flamenco.

Desde la patronal Horeca, su vocal en el sector de la hostelería Francisco Díaz subraya que el Festival "es el primer empujón del año para nosotros". "Es cierto que en estos día hay negocios que se benefician más que otros, por cercanía a los lugares de espectáculos, pero en general es el primer escalón hacia la buena temporada", declara Díaz.

"Por ahora la cosa va como el año pasado, con mucho más movimientos los fines de semana. Pero bueno, es nuestro primer escalón hacia la temporada de grandes eventos en la ciudad. Ahora llega la Semana Santa, que se vive con mucha intensidad, luego las motos, que también es un momento muy importante y le sigue nuestra gran Feria", explica el representante de Horeca en Jerez.

En verano la hostelería también vive de un momento dulce "porque muchos turistas apuestan por la ciudad al ser un destino más barato que la costa. Además la gente de aquí también sale más. Y tras el verano las Fiestas de la Vendimia, que cada vez tienen más peso". Noviembre es el mes más 'flojo' hasta la llegada de la temporada de zambombas, "que creo que es el momento más fuerte del año. Las zambombas se han puesto de moda". Díaz adelanta que Horeca trabaja junto al Ayuntamiento y otras asociaciones para poder ofrecer una gran oferta esta Navidad.

Respuesta a Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, declaró este lunes que no le parece razonable que en España los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada, pues en el resto de Europa cierran más pronto. "Es una locura", ha denunciado Díaz durante una reunión del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, donde entre otros asuntos ha hablado de la reducción de la jornada laboral que el Gobierno quiere impulsar en la legislatura.

Ante estas declaraciones, desde la patronal Horeca recuerdan que la hostelería "tiene unos horarios muy claros y en este sector no se puede medir con la misma vara a un negocio de una pequeña ciudad a otro de la costa". "Eso no quiere decir que cada uno decide cuándo cerrar, dentro de lo establecido, porque en un restaurante de una ciudad como Jerez es raro que alguien siga comiendo a las dos de la madrugada", declara Díaz, quien apuesta por no confrontar y reiterar que "los horarios ya los tenemos".