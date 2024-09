Huelga indefinida en las ambulancias que cubren el Hospital y el área sanitaria de Jerez

UGT-SP denuncia que los recortes aplicados por la empresa SSGA, concesionaria del servicio en el área sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierre están provocando "graves perjuicios tanto a trabajadores como a usuarios, pacientes en su mayoría afectados por alguna patología y/o discapacidad".

La Sección Sindical de UGT en la empresa de transporte sanitario SSGA alerta de "que desde hace ya varios meses los vehículos no son reparados ni sustituidos cuando tienen averías. Se da además la circunstancia que la empresa para cubrir el servicio programado está utilizando las ambulancias de urgencias, las cuales, no están adaptadas para determinados pacientes del Servicio Programado (las ambulancias de Urgencias no tienen plataformas ni sillas de ruedas)".

"Todo lo anterior provoca que muchos pacientes lleguen tarde a las citas en las dependencias sanitarias e incluso en ocasiones ni lleguen, debido a que algunos trabajadores de la empresa de transporte sanitario SSGA no tienen vehículos disponibles para trabajar o prestar el servicio, siendo reubicados por la empresa en servicios de camillero que no son sus verdaderas funciones", subraya el sindicato.

La Sección Sindical de UGT en la empresa SSGA "tenemos constancia que la Dirección del Hospital de Jerez ha sido informada de estas graves incidencias, y, que incluso, conoce que existen más de 8 vehículos que están fueran de servicio y no han sido sustituidos o reparados".

Para finalizar, hacen constar desde la Sección Sindical de UGT que, "atendiendo a la falta de soluciones por parte de la empresa SSGA y la inacción de la Junta de Andalucía y ante las graves situaciones que se están produciendo en el transporte sanitario del Área Sanitaria Jerez-Sierra-Costa Noroeste, procederemos a iniciar una huelga con carácter indefinido por el grave riesgo que supone está situación para la salud tanto de los trabajadores del servicio como de los pacientes que hacen uso del transporte sanitario".

Asimismo denuncia "el incumplimiento de un acuerdo en el Sercla con la empresa SSGA y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 88 de 11 de mayo de 2024, donde tendría que haberse abierto la mesa de negociación a partir del 1 de junio de 2024 para tratar todas aquellas cuestiones normativas necesarias de adaptación a la legislación vigente y la ubicación de las ambulancias en el recinto Hospitalaria de Jerez, a pleno sol y que están poniendo en grave riesgo a usuarios y trabajadores del servicio".