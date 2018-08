Habrá huelga en la planta de Las Calandrias desde el lunes

Los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos de Las Calandrias irán a la huelga durante dos semanas a partir de pasado mañana. Los motivos esgrimidos son la falta de seguridad existente en las instalaciones así como la ausencia de avances en la negociación del convenio colectivo de la planta. Empresa y comité se reunieron ayer en el Sercla (Sistema de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) pero no hubo un acercamiento que impidiera que se desconvocara el paro previsto a partir del lunes y que se alargará hasta el día 2.

En un comunicado, el sindicato Comisiones Obreras recordó que lleva denunciando "desde hace tiempo la situación de riesgos de accidentes y de salud laboral que padece esta plantilla y la penosidad con la que tienen que trabajar". En este sentido, se apunta que esta sigue siendo "una de las principales reivindicaciones de este colectivo, que viene exigiendo tanto al Ayuntamiento de Jerez como a la empresa [las instalaciones son gestionadas por las firmas Valoriza y Verinsur] que se acometan de una vez por todas las obras necesarias para evitar estos riesgos a los trabajadores, más teniendo en cuenta que los propios informes emitidos estos días por los geólogos ponen de manifiesto la necesidad inmediata de acometerlas por riesgos de corrimiento".

La empresa alega que no ha podido acometer las obras por no tener aún la licencia municipal

"Hasta la fecha", añade el comunicado emitido por el sindicato, "y ante la pasividad y dejadez de ambas partes, creemos que ambos están haciendo el paripé y engañando a los trabajadores - el Ayuntamiento por no obligar a la empresa a que cumpla lo establecido en los pliegos de condiciones y la empresa porque solo quiere obtener beneficios a cuenta de la salud y seguridad de la plantilla-".

Comisiones Obreras carga también contra el delegado de Sostenibilidad, José Antonio Díaz, al que le reprocha que, "aun estado citado", no asistiera al encuentro del Sercla. En la reunión, según lo apuntado por el sindicato, la empresa que gestiona las instalaciones asegura que no ha podido acometer las obras porque aún no ha recibido la pertinente licencia por parte del Ayuntamiento. En el escrito señala: "La empresa ha manifestado hoy [por ayer] en el Sercla que las obras no se han podido acometer porque necesitan una licencia y que, puestos en contacto con el delegado de medio Ambiente, este les ha dicho que ahora mismo está todo el mundo de vacaciones, por lo que los plazos acordados no se van a cumplir y los trabajadores temen que empiece a llover y se empiecen a mojar las maquinarias y ellos mismos corriendo riesgos innecesarios que pudieran provocar accidentes graves". Ante esta situación, CCOO entiende que los trabajadores se han visto "abocados a sufrir una huelga".

En este sentido, se vuelve a denunciar que estas instalaciones de propiedad municipal y regentadas por una concesionaria no han recibido alguna "inversión en su mantenimiento", "por lo que una planta que se entregó a estrenar está actualmente en un estado deplorable".

En cuanto a la negociación del convenio, la parte social denunció que el colectivo de trabajadores continúa sufriendo una "pérdida de poder adquisitivo del más del 5%" sin que la empresa haya presentado en la mesa de negociación una propuesta de mejora. De hecho, la última propuesta económica presentada ayer se calificó como un "acto de provocación y menosprecio a los trabajadores" por este sindicato ya que es "inferior a la mantenida la semana pasada".