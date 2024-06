Huelga en la sanidad de Jerez: "Moreno Bonilla, aumenta la plantilla"

Los sindicatos SATSE, CSIF, CCOO y UGT han cifrado en un 75% el seguimiento global de la huelga convocada este miércoles en todos los centros del Sistema Sanitario Público Andaluz entre las 8 y las 11 horas. En Jerez, trabajadores a las puertas del Hospital General señalaban que la protesta de este 26 de junio ha sido "histórica", al tiempo que gritaban "Moreno Bonilla, aumenta la plantilla".

Las cuatro organizaciones sindicales han calificado como “éxito rotundo” la jornada de paros, convocados en demanda del cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria y Carrera Profesional, la consolidación y aumento de las plantillas y la actualización de la Bolsa de Empleo Temporal del SAS sin notas de corte.

En Jerez, a las diez y media se ha celebrado una concentración de apoyo tanto en el Hospital como en los centros de salud. Desde la delegación jerezana del SATSE subrayan que "hay muchos compañeros que han venido a mostrar su apoyo. Los servicios mínimos se están cumpliendo y muchos profesionales han secundado la protesta. Estamos contentos y sobre todo en Atención Primaria la participación ha sido increíble. El centro de salud Jerez Sur está bloqueado totalmente. La gente ha entendido el motivo de la huelga y es una muestra de que podemos conseguir lo que queramos. Esta reclamación es justa y los usuarios también nos muestran su apoyo".

La coordinadora vecinal del distrito Noroeste ha apoyado la concentración de los sanitarios a las puertas del centro de salud de La Milagrosa.

La delegación sanitaria de UGT en el Hospital también ha mostrado su satisfacción por el respaldo a la movilización. "En un Hospital es muy difícil hacer una protesta así porque no se pueden abandonar las plantas y aún así mira (refiriéndose a las personas concentradas). Estamos hastiados porque nos viene por muchos frentes: recortes de personal, falta de sustituciones, la carrera profesional, la bolsa de los trabajadores, los baremos vamos atrasados... Es que son muchísimas cosas y ha llegado un momento en el que afecta a los trabajadores, a los parados que están en bolsa y a los usuarios con las largas listas de espera, entre otras cosas", remarcan desde UGT.

"Según nos dicen hay más recursos, pero o están mal gestionados o no los hay... Pero cuando sube la lista de espera es por algo y hay que analizar qué es lo que no funciona. Lo que está claro es que la sanidad está peor que nunca. Si la Administración dice que ha gastado más dinero, habrá que ver a dónde ha ido ese dinero", añaden desde UGT, añadiendo que "la sanidad pública hay que defenderla porque es la joya de la corona. Es muy triste que el que pueda sea atendido (seguros privados) y el que no pueda, o tenga complicaciones o se muera sin ser atendido".

Un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Hospital de Jerez ha denunciado este miércoles que "la falta de personal que se está acumulando ya es algo atípico. No es normal que haya un enfermero o un TCAE por cada 10 pacientes. No podemos estar en dos consultas a la vez haciendo técnicas... Es mucha falta y al que le afecta más que a nadie es al ciudadano". "El nivel de agotamiento es muy grande, sobre todo psicológico. Sientes mucha impotencia de ver que no puedes llegar y hay mucho temor a la equivocación. Es una presión muy grande y una impotencia que lo de arriba no quieren verlo", remarca este TCAE.

Un enfermero del Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) ha puesto sobre la mesa otro de los escenarios que viven a diario los profesionales: la falta de recursos dispara las urgencias que no son urgentes. "Uno de los servicios más perjudicados es el de urgencias. El usuario al no tener cita, no sólo de medicina especializada sino de Atención Primaria, al final acude a urgencias porque a lo mejor tiene fiebre y no le dan hora hasta diez días después. Es que despúes de una semana con fiebre o estás ingresado por una complicación o te has curado", describe este sanitario.

El enfermero añade que "los servicios de urgencias se disparan y nos estamos dedicando a ver cosas que no son urgentes, no son emergencias. En Jerez hay dos UCI móviles que se dedican las 24 horas a ver consultas médicas, porque los médicos de cabecera no tienen cita. Mucha gente llama al 061, a las urgencias, movilizan a estos equipos y ¿qué ocurre? Cuando hay una emergencia como un infarto o un accidente a los mejor estas UCI están ocupadas con otros servicios menos urgentes... Así es el nefasto uso del servicio de urgencias".

Las organizaciones sindicales convocantes lamentan las molestias que estas movilizaciones hayan podido causar a la ciudadanía, si bien subrayan que sus principales objetivos "son garantizar una asistencia digna y de calidad que ponga freno al deterioro de la sanidad pública andaluza".