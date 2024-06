Los sanitarios de Jerez vuelven a la calle: "No nos vamos a callar más"

Ya no hay quien los pare y así quieren hacerlo ver. Los sindicatos Satse, CCOO, UGT, CSIF, SAE y TECCEL han protagonizado este miércoles una sentada a las puertas del edificio de la Dirección del Hospital de Jerez para denunciar los recortes y las condiciones laborales del personal.

Desde el sindicato Satse, formado por enfermeras y fisioterapeutas, declaran que "nos habían prometido que iban a renovar el 100% de los mal llamados contratos Covid y por contra, hemos visto cómo ha ido bajando la contratación y no sabemos qué va a pasar después del verano. No nos vamos a callar, no nos vamos a quedar parados. Hemos visto que los usuarios están secundando nuestras manifestaciones porque ellos saben que llevamos razón".

"La asistencia no está en riesgo, pero sí está en riesgo la seguridad del paciente, de los profesionales y en general de la calidad de la asistencia. La gente no tiene por qué estar asustada, va a estar atendida. Pero la Administración no está cumpliendo con lo que nos dijo que nos iba a dar, una contratación justa y equitativa", denuncian desde Satse.

Los profesionales avisan de que "ya estamos cansados de aguantar con las migajas. Nos nos vamos a quedar callados. No pedimos más que cumplan con lo que han prometido: una proporción adecuada de enfermeras por pacientes para garantizar la calidad y evitar riesgos innecesarios. No tenemos que pagar las consecuencias de una gestión dudosa. Siempre hemos tenido una ratio muy deficitaria y es por ello por lo que el Satse lleva reclamando una ley de ratio justa".

Desde el CSIF, Manuel Benítez denuncia el "recorte brutal" de la Junta de Andalucía y advierte de que "no vamos a parar hasta que esto no se solucione". "La calidad asistencial ha bajado muchísimo. La atención al paciente no puede ser la misma. El personal está saturado, desbordado... La situación está siendo extrema para los profesionales. Por supuesto la atención siempre está garantizada pero a coste del profesional que está sufriendo un total abandono por parte de la Administración. Estamos llegando a un desgaste que no se puede asumir", remarcan desde el sindicato CSIF.

Reacción a la campaña informativa del sindicato de enfermería

"Pedimos que no se nos acuse más de asustar a los usuarios. Satse intentó continuar con una campaña que se está haciendo en toda Andalucía y aquí se nos dijo que no estábamos autorizados. Al final sí hemos informado a la población, hemos repartido la documentación y la gente lo acepta de buena gana. Los usuarios entienden que es una campaña informativa para sepan cuáles son sus derechos y sean capaces de decidir si se quieren sumar a las movilizaciones que son lícitas", subrayan desde Satse.

El sindicato añade que "la gente se asusta con otras cosas, no porque las enfermeras le cuenten la verdad. No estamos mintiendo a nadie".