La Húngara pone voz al jingle de Ponche Caballero

Jerez/Peret, Las Trillizas, Azúcar Moreno, Paulina Rubio, Chenoa y, ahora, La Húngara. La cantante sevillana se ha incorporado a la nómina de artistas que han puesto voz al jingle de Ponche Caballero, un himno que ha estado presente en las casas españolas durante muchas generaciones a través de las distintas campañas desarrolladas desde los años sesenta.

'Caballero, Caballero, Caballero… Ponche Caballero'. La familia Caballero, de origen gallego, creó en 1830 en El Puerto de Santa María este ponche que evoca la queimada, añadiendo a los licores de la zona corteza de naranjas andaluzas y botánicos, consiguiendo revolucionar el sector con una fórmula secreta que ha ido pasando de generación en generación.

Además de su jingle y su receta, otro de los iconos de Ponche Caballero es su botella plateada. En los años 40, la marca envolvía una a una sus botellas en papel de plata en honor a las tradicionales poncheras y es en los años 60 cuando Ponche Caballero se convierte en la primera marca en metalizar industrialmente su botella, incorporando una innovación que luego fue copiada en todo el mundo.

Ahora, en 2024, la marca vuelve para recuperar los valores con los que nació y hacerse así un hueco en la categoría actual de licores. Para esta nueva etapa, Ponche Caballero ha confiado en La Húngara, un icono de la cultura musical española que vive su mejor momento. La artista sevillana celebra su 25 aniversario en la industria tras haber llegado a lo más alto con su colaboración con C. Tangana en el proyecto musical 'El Madrileño' y su participación en la gira 'Sin cantar ni afinar'. La cantante ha conseguido así relanzar su carrera obteniendo gran reconocimiento fuera del flamenco clásico.

El pasado 2 de julio tuvo lugar la presentación del nuevo jingle en un local del barrio madrileño de Malasaña, Gilda Haus, presentado por el periodista de Radio Olé, Joaquín Hurtado. La artista ha estado acompañada por amigos de la industria como Nyno Vargas, que la han arropado en este nuevo proyecto..

“Para mí, celebrar tantos años en la música y hacerlo de la mano de una marca como Ponche Caballero, es un auténtico honor. Cuando me propusieron hacer la nueva versión de este jingle me sentí muy afortunada, teniendo en cuenta los grandes artistas que me han precedido. Ha sido todo un reto y estoy súper contenta con el resultado” afirma La Húngara.

La colaboración entre Ponche Caballero y La Húngara representa, en definitiva, un puente entre el pasado y el presente, lo clásico y lo moderno. La unión de dos iconos de la cultura popular española que han sabido reinterpretarse de generación en generación.

'El Ponchetón de La Húngara' en Gilda Haus: el plan del verano

La guinda de la colaboración entre Ponche Caballero y la artista ha sido la creación de 'El Ponchetón de La Húngara': un bizcocho mojado en el licor, relleno de crema de naranja y vainilla, con cobertura de chocolate y bañado en plata.

Con esta creación gastronómica, La Húngara y Ponche Caballero han explorado una nueva vía creativa para hacer aún más grande la colaboración y crear así el maridaje perfecto para la sobremesa, situando al ponche como el licor de las tradiciones actuales. Una propuesta gastronómica que tiene todos los toques característicos del producto: naranja, vainilla, canela, clavo, nuez moscada…

“Queríamos hacer un homenaje a ese patrimonio intangible que son las sobremesas y a la magia de disfrutarlas con un Ponche Caballero con hielo y un buen postre. Por eso propusimos a La Húngara crear algo que tuviera su sello para que, más allá de poder escuchar su música, podamos disfrutar también de su talento creativo en otros territorios como el gastronómico” añade Luis Caballero, presidente de Grupo Caballero.

'El Ponchetón de La Húngara', acompañado de un Ponche Caballero con hielo y un twist de naranja, podrá disfrutarse durante este verano en Gilda Haus (C/ San Mateo, 16), uno de los locales de moda de Madrid.