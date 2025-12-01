Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
El nuevo establecimiento ubicado en Luz Shopping cuenta con más de 10.800 metros cuadrados de superficie y 20.000 referencias de las mejores marcas del mercado.

Obramat abrirá en Jerez tras invertir 6 millones y crear 100 empleos directos

1/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
2/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
3/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
4/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
5/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
6/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
7/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
8/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
9/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
10/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
11/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
12/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
13/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
14/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
15/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
16/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
17/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
18/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
19/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
20/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
21/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda
22/22 Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez / Manuel Aranda

