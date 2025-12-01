Ir al contenido
header.menu.open
Jerez
Rincón Flamenco
Feria
Provincia
Turismo
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Deportes
Xerez DFC
Xerez CD
El circuito
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Jerez
Noticias de Jerez
Turismo
Provincia de Cádiz
Vinos de Jerez
Diario de Pasión
Feria de Jerez
Deportes
Noticias deportes
Xerez CD
Xerex DFC
El Circuito
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Tecnología
Noticias tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Noticias toros
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
El nuevo establecimiento ubicado en Luz Shopping cuenta con más de 10.800 metros cuadrados de superficie y 20.000 referencias de las mejores marcas del mercado.
Obramat abrirá en Jerez tras invertir 6 millones y crear 100 empleos directos
1/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
2/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
3/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
4/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
5/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
6/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
7/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
8/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
9/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
10/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
11/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
12/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
13/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
14/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
15/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
16/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
17/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
18/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
19/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
20/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
21/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
22/22
Imágenes de la inauguración de Obramat en Jerez
/
Manuel Aranda
También te puede interesar
Isaías, 53: La Cartuja como siervo doliente. Intervenciones arqueológicas y de rehabilitación
Jerez recibirá 271.000 euros para rehabilitar la espadaña de La Cartuja
Así practican los aspirantes a Policía Local en Jerez
El Consejo Cultural da sus aportaciones a la candidatura de #Jerez 2031
Lo último
Archivada la denuncia de Amama por la supuesta eliminación de mamografías del SAS
“Las emociones se contagian como virus”
Doña Letizia y el recuerdo a la reina Victoria Eugenia, en plena emisión de la serie 'Ena'
Y ahora la peste porcina