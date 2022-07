Última hora del incendio en Jerez: está controlado pero sigue activo

El incendio que se inició en la tarde del miércoles en las inmediaciones de la barriada de Lomopardo, y que acabó extendiéndose hacia el entorno de La Cartuja y de la Hijuela del Serrallo, permanece activo a primeras horas de la mañana de este jueves ya que las llamas han reaparecido en varios puntos.

Sobre las cinco y media de la mañana pudo extinguirse los focos que aún quedaban, pero horas después se ha reactivado, según informa el Ayuntamiento de Jerez.

Fuentes del Consorcio han señalado que a las 08:39 horas de esta mañana continúa un foco activo en el entorno de La Cartuja ya que continúa ardiendo una zona de cañaveral.

Mientras, en las inmediaciones de La Ina se está refrescando la zona ya que hay unos tocones que aún están humeando. También se están refrescando otras zonas afectadas por el incendio de ayer.

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Jerez llevan 16 horas trabajando en las tareas de extinción. En total, han intervenido 24 efectivos y 10 vehículos de Jerez, es decir, toda la guardia, y han estado ayudados por compañeros de El Puerto, Arcos, Sanlúcar, Chiclana y Cádiz, aunque algunos bomberos se han ido retirando durante la madrugada

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha visitado esta mañana Viveros Olmedo que quedó prácticamente devorado por las llamas del incendio.

Allí confirmó que se están investigando las causas del siniestro y que dos personas pasaron la noche en un hotel. Las hermanas de Belén podrán regresar en próximas horas al Monasterio tras haber pasado la noche en el seminario de San Juan de Ávila.

hasta el momento se tiene constancia de la muerte de tres caballos y dos perros.

Fuentes municipales señalaron a esta hora de la mañana los bomberos están trabajando en tres puntos. Los efectivos del Consorcio Provincial Contraincendios llevan desde las tres de la tarde de ayer miércoles tratando de extinguir un fuego que tuvo su origen en una zona de ribera junto al río Guadalete.

En estas tareas también participó activamente durante la jornada de ayer un equipo del Infoca, que actualmente mantiene un retén en la zona. En este dispositivo también están integrado tanto la Policía Local como la Nacional, que durante toda la madrugada han realizado actuaciones de control y vigilancia.

Tal y como apuntara el servicio de emergencias sanitarias 112 a última hora de la pasada noche, aún no se ha permitido el regreso a sus viviendas a vecinos de la Hijuela del Serrallo, Los Albarizones y La Teja, aunque por el momento no ha trascendido el número de afectados. Las mismas fuentes municipales señalaron que, finalmente, varias familias tuvieron que ser realojadas en un hotel de la ciudad al no poder regresar a sus viviendas. En un principio se pensó habilitar el Palacio de los Deportes de Chapín, aunque finalmente, y dado que muchos afectados encontraron alternativa en casas de familiares o amigos, se descartó esta posibilidad.

Mientras tanto, el tráfico en la Autopista AP-4 a la altura de Lomopardo y La Cartuja ya se ha restablecido tras haber permanecida cortada al tráfico debido al incendio desde media tarde de ayer. Ahora bien, continúa cerrada al tráfico el acceso a Jerez por la carretera de La Cartuja (A-2004) Los vehículos tienen como alternativa acceder a la ciudad a través de la otra salida a Jerez desde la AP-4 (Jerez Norte-carretera de Arcos) y la CA-3109 (El Portal).

Para hoy, se prevé que el viento de sureste amaine ligeramente, aunque la ciudad estará en alerta naranja a partir de la una de la tarde por altas temperaturas.