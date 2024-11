Incertidumbre en el Hospital de Jerez ante la "falta de información" para afrontar la alta demanda de pacientes

Total incertidumbre partiendo ya de una situación "precaria". Así denuncian desde CCOO el sentir de la plantilla del Hospital de Jerez ante la llegada de una época del año en la que se registra un pico de atenciones muy importante, tanto en Atención Primaria como en el centro hospitalario. Desde la sección sindical señalan que "nos preocupa que no se haya hecho una cobertura adecuada. Y digo que nos preocupa porque es que aún no tenemos información de absolutamente nada".

José Antonio Aparicio, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Hospital de Jerez, informa de que "la incertidumbre sobre los días de Navidad y festivos de diciembre es total y nos preocupa la capacidad de respuesta. El plan de alta frecuentación está destinado a dar cobertura a todas las situaciones que se derivan de los periodos estacionales y ahora en invierno tenemos muchos pacientes con problemas respiratorios, sobre todo pacientes crónicos, mayores y dependientes".

"Nos preocupa que no se haya hecho una cobertura adecuada, puesto que no nos han informado de los contratos que se van a hacer en el mes de diciembre. No sabemos qué va a ocurrir con las camas, si van a haber cierres, porque no nos han informado... Y hay cosas que nos llaman la atención", añade Aparicio. Desde CCOO recuerdan además que "desde hace ya un mes se viene detectando cómo en muchos servicios y categorías los profesionales no pueden coger determinados días que tenían ya solicitados como consecuencia de que no se cubren bajas y otras ausencias más extensas en el tiempo porque no se hacen contratos. Las personas que llamamos refuerzos y retenes están cubriendo bajas y nos encontramos que a los compañeros se les está denegando parte de esos días. No sabemos qué va a ocurrir en diciembre, mes en el que los trabajadores tienen más días de descanso".

"Esperamos que la gerencia nos cite, nos informe y sobre todo que nos escuche. Que escuche a las organizaciones en sus demandas. No vamos a estar al 100% de acuerdo, pero tiene que escuchar los déficits que hay", añade Aparicio. Como ejemplo, el delegado detalla que "en la planta de Cardiología hay una auxiliar menos en el turno de mañana porque hay determinadas bajas que no se cubren. El personal que atiende la unidad es insuficiente para cubrir estas ausencias que pueden ser por periodos largos. Y la situación que se está dando en Cardio se da en otros muchos servicios".

Además, denuncia que ya se está registrando en las urgencias pediátricas "una mayor afluencia de niños con problemas respiratorios y no se ha reforzado al personal. Se echa de menos y se nota de manera sustancial la falta de una auxiliar en cada turno, cuando creemos que en estos momentos es absolutamente necesario".

El delegado sindical remarca que la situación en Atención Primaria "se mantiene muy precaria. Hasta el tal punto de pedir una cita el 4 de noviembre y no tener hueco para cita telefónica hasta el día 21. Y lo mismo ocurre con Pediatría. Esto genera que se saturen las urgencias hospitalarias, las generales y las pediátricas. Hay urgencias que podrían ser atendidas en Atención Primaria y al final se ven obligados a ir al hospital por el déficit de personal en los centros de salud".

Otro de los escenarios de 'precariedad' que se vive en el Hospital es la falta de ropa, tanto de cama como de pijamas, uniformes, mantas... Aparicio explica que "hay que tener un número de ropa en circulación para la demanda y todos los días nos encontramos con un déficit absoluto. La ropa que sale para lavar (a una empresa externa) no es la ropa que vuelve en condiciones, según el conteo que se hace en lavandería. Lo venimos denunciando hace tiempo, y aunque a veces dan orden de sacar ropa nueva, el problema persiste".

Esta misma semana familiares de pacientes han denunciado la falta de agua caliente en plantas de Medicina Interna y Oncología, y desde CCOO suman estos problemas a la planta de Neurología del Materno Infantil.