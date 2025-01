La indiscutible verdad del arte de ahora

SI uno afirma que la exposición que ocupa, ahora, ocupa las estancias de la Sala Pescadería puede marcar un hito en el paisaje expositivo de la ciudad no es una exageración interesada. Es una muestra que inicia un tiempo nuevo en el discurrir del emblemático espacio que ha visto remozada su infraestructura. No se trata de una muestra más; una exposición coral donde se hacen presentes realidades particulares de creadores distintos. Va mucho más allá; lleva implícita posiciones que generan circunstancias en las que se ponen de manifiesto muchos de los aspectos que acontecen en el arte actual. En ella se encuentran, perfectamente acomodados, los valores más activos de la creación actual; esos que no se detienen sólo en los parámetros de la representación sino que plantean infinitas más propuestas que aúnan posiciones esteticistas y planteamientos conceptuales de profundo arraigo significativo; asimismo plantea una realidad muy abierta donde conviven estamentos que lejos de ser estancos, son actuantes e interactúan buscando perspectivas acordes. Por eso, no es descabellado afirmar que estamos ante una exposición muy importante que abre muchos horizontes y que nos sitúa en los medios de la mejor creación del momento.

Sofía González, Gloria Martín y Pepe Domínguez.

Una muestra que pone en sintonía la realidad de un mismo momento creativo con artistas de casi dos generaciones con dos momentos distintos aunque implicados en una misma situación artística de muy pocos años. Es el presente inmediato que se aúna a otro presente que ha asumido todas las mejores circunstancias que acontecen en lo artístico de ahora. Presente que se manifiesta de forma contundente en los mayores, que no son viejos y sí indiscutibles, así como en los más nuevos que asumen ese tiempo con un todavía definitivo que perdura. Es el arte de esta zona, que es uno de los mejores que se hace en todo el territorio español y que no se queda en un simple horizonte de localismos sin sentido; un arte que no admite dudas porque está tocado con ese halo único que identifica a los que dicen o van a decir con soltura, suficiencia y hasta trascendente. Es, además, la realidad artística contemporánea; sin más argumentaciones espurias. Un arte para asumir la verdad creativa que marca distancias y no confunde. Artistas absolutos que posicionan lo auténtico de una creación sin límites y sin complejos. Presente de extensa vida que configura los estamentos de los que tienen pocos años, muy pocos, más -Santiago Ydáñez, Cristina Lama, Gloria Martín, Eduardo Millán, Manuel León, Ana Barriga, Ignacio Estudillo y José Carlos Naranjo-; verdaderos creadores sin edad artística y que dan la alternativa, con determinación, los proyectos abiertos de los más nuevos, para dotarlos de referencias válidas y asumibles -Sofía González, Ramón Muñoz, Lucía Tello y Jose Casas, Laura Vinós, Víctor González, Juanma B Grima, Andrés Aparicio, Pepe Domínguez, Elena Núñez, Irene Anguita, Amara Toledo y Rosa Aguilar-.

Ana Barriga.

Exposición que testimonia el sentido verdadero del arte contemporáneo en sus segmentos más determinantes, ese arte que hoy es el patrimonio de lo que debe y ha de ser. Y lo es porque dentro de su amplísima realidad -temporal, plástica, formal, conceptual, estética... y artística- se encuentra la absoluta dimensión creativa de lo que es el arte por el arte.

Artistas con viento a favor, el que refresca la esencia de un arte que es presente sin tiempo ni edad, sin esquemas impuestos, sin dudas -razonables o no-. Artistas que ocupan la geografía inmediata; que magnifican el estamento formativo, ahora sí, de Facultades con sentido y que lustran la realidad de una creación en máximo momento dulce, de efervescencia sin límites, de segura manifestación de que es verdadero y no deja resquicios.

Santiago Ydáñez.

Esta exposición asegura los esquemas artísticos para estar en las mejores posiciones para cualquier cosa. En ella se encuentra la indiscutible realidad de un arte actual donde no caben medianías. Porque como decía don Antonio Machado: Toda la vida es ahora.