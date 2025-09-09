IU exige al Ayuntamiento de Jerez transparencia sobre el Plan de Ordenación Urbanística de Cuartillos

Izquierda Unida exige al gobierno local del PP de María José García-Pelayo que sea transparente con las informaciones sobre los avances del Plan de Ordenación Urbanística de Cuartillos, denominado anteriormente como Plan Especial, y explique a los vecinos y vecinas de la pedanía en qué punto se encuentra el desarrollo del convenio entre la Junta y el propio Ayuntamiento de Jerez para poder ponerlo en marcha.

El coordinador de la pedanía, José Barriga Benítez, recuerda que “son muchos los años que Cuartillos espera este Plan de Ordenación Urbanística para que los vecinos y las vecinas puedan regularizar sus viviendas, y a día de hoy es difícil poder creer nada de lo que nos dicen desde el Ayuntamiento puesto que no sería la primera vez que se empieza a avanzar y luego se queda en el cajón del olvido”. Barriga asegura que "la pedanía necesita certidumbres al respecto y merece saber en qué punto se encuentra este Plan de Ordenación Urbanística".

De otra parte, IU advierte de que la pedanía sigue teniendo deficiencias graves y muy especialmente en la calle Cosmos, donde existen importantes socavones que dificultan el tránsito y ponen en peligro el tráfico rodado por dicha calle. Además de la falta de desbroce en las cunetas donde las hierbas y maleza invaden la calzada, o falta de la instalación de las luminarias led prometidas hace más de un año suponiendo problemas de iluminación en algunas de las calles de la pedanía. Así como, la falta de respuesta ante la solicitud de algunos vecinos y vecinas que esperan desde hace años para resolver los AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) en sus parcelas para poder regularizar los servicios públicos.

A todo esto se suma, la incertidumbre que genera entre el núcleo vecinal de Cuartillos haber dejado sin presupuesto propio para poder desplegar las competencias que tiene encomendadas la electa Junta Vecinal tras la aprobación definitiva del presupuesto municipal, donde el PP ha eliminado por completo dicha partida. Según IU, "se trata de una falta de respeto a la gobernanza de la propia pedanía y a lo que Cuartillos ha elegido en sus urnas". Por este motivo, Izquierda Unida, a través del coordinador de Cuartillos, José Barriga trasladará por escrito al propio gobierno local esta preocupación preguntando cuáles son las intenciones que el Partido Popular tiene con los vecinos y las vecinas de Cuartillos.