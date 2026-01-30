El jerez en la aclamada serie televisiva 'Las gotas de Dios'

Tras alzarse el año pasado con el Emmy Internacional a la mejor serie dramática, la ficción francojaponesa ambientada en el mundo de la enología, 'Las gotas de Dios' regresa a Apple TV+ con sus protagonistas embarcados en la búsqueda del mejor vino del mundo.

'Las gotas de Dios' fue la sorpresa de hace un par de años. Una producción que convirtió la enología en el motor de un drama familiar de alcance universal.

La serie, adaptación de un manga de culto de Tadashi Agi, había logrado traducir sus viñetas a imágenes con una combinación equilibrada entre el suspense en la historia personal de sus protagonistas y la sensualidad y las tensiones comerciales del contexto en el que se ambientaba la trama, el mundo del vino.

La segunda entrega, que se ha estrenado en la plataforma de pago Apple TV+ el miércoles 21 de enero con el primero de sus ocho episodios, retoma la historia tres años después. Sus protagonistas están interpretados por la actriz francesa Fleur Geffrier, en el papel de Camille Léger y el cantante, bailarín, compositor y actor japonés Tomohisa Yamashita, como Issei Tomine, todo un ídolo en su país natal.

Escena rodada en la bodega La Gitana.

En la primera temporada se nos presentaba a Camille Léger, heredera de un legado extraordinario. Tras la muerte de su padre, este deja estipulada una condición inapelable para que ella pueda recibir la herencia: deberá enfrentarse en catas a ciegas con Issei Tomine.

A lo largo de las entregas ambos protagonizan un intenso duelo olfativo y gustativo, una batalla de sensibilidad y memoria sensorial destinada a resolver quién es el verdadero merecedor de una colección de vinos excepcional, valorada en 150 millones de dólares.

En este primer capítulo Issei visita una bodega de Sanlúcar de Barrameda, concretamente la de Hidalgo-La Gitana que conecta la serie con la tradición vinícola del Marco de Jerez, contando con la participación del actor Pedro Casablanc como propietario de una empresa de caldos de la Denominación de Origen Manzanilla, que le habla de un oloroso de la familia López, una solera de la segunda mitad del XIX, de la época de Napoleón III, cuya botella está valorada en 15.000 €.

El rodaje incluyó, también, escenas de baile flamenco en el interior de la bodega La Gitana.