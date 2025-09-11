Jerez y el mundo bodeguero de los años 30 a debate en el Ateneo con Juan Pedro Cosano

Dentro de las II Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez, que concluyen 14 de septiembre coincidiendo con las Fiestas de la Vendimia de la ciudad, el Ateneo de Jerez ofrece el viernes 12 de septiembre una charla debate con Juan Pedro Cosano, abogado y autor de la novela 'La fuente del Oro', cuya historia se ubica en el Jerez bodeguero del pasado siglo. El acto comenzará a las 20:00 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8, tras el cual se ofrecerá un Jerez de honor a las personas asistentes. La entrada es libre hasta completar aforo.

'La Fuente del Oro' es una novela de ambientación bodeguera con una rica descripción que su autor realiza del Jerez de los años treinta y analiza la transformación de las sagas bodegueras, los capitales y las tensiones sociales relacionadas con el vino, el comercio y los vínculos de clase. Las bodegas jerezanas dibujadas en esta novela representan no sólo riqueza y prestigio, sino también el peso de una tradición que condiciona a sus protagonistas con una fuerte división social en un mundo marcado por jerarquías rígidas y la influencia del vino como motor económico y social de la ciudad.

Juan Pedro Cosano Alarcón es un conocido abogado jerezano que ha compaginado su carrera profesional con su labor literaria. En 2014 ganó el V Premio Abogados de Novela con la obra 'El abogado de pobres'. Cosano ha publicado también otras novelas como 'El rey del Perú' y 'Nadie podrá quererle como yo'. También es autor de poemarios y relatos, de interés tanto histórico como social.

Cartel del evento.

En este encuentro literario organizado por el Club de Lectura del Ateneo de Jerez, Juan Pedro Cosano analizará la sociedad bodeguera del Jerez de los años treinta que tan magistralmente expone en su novela.