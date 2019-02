“El Nazareno llevará banda a no ser que haya decreto de don José”

Prosigue el contencioso entre la hermandad de las Cinco Llagas y Jesús Nazareno como consecuencia de la banda de cornetas tambores que antecede a la cruz de guía de la hermandad de Cristina y que, según la cofradía franciscana “perturba la idiosincrasia basada en el espíritu del silencio”.

Froilán Solís, hermano mayor de la hermandad de Jesús Nazareno, ha querido manifestar a este periódico en todo este capítulo de la banda “es un problema que tiene las Cinco Llagas. Me he enterado que están recogiendo firmas para llevar este asunto a un pleno extraordinario. Si ellos piensan que así van a solucionar el supuesto problema pues que lo hagan. Pero nosotros seguiremos con nuestra banda a no ser que el señor obispo diga lo contario”. Sobre el asunto de los diez minutos que propone el consejo, Solís comenta que “es una buena opción la de separarnos. Incluso nos comprometemos que a si el palio de las Llagas llega tarde al palquillo de toma de hora –que por cierto siempre llega con retraso- nosotros llevaríamos esa separación de diez minutos aunque propiciara un retraso mayor al resto de cofradías”. En cualquier caso, Froilán también aclara que es posible que “si las Llagas sigue haciendo cosas incoherentes igual nosotros nos mantenemos en nuestro horario”. Por último, el hermano mayor de Jesús Nazareno también afirma que “hay problemas más urgentes para las cofradías que la situación de una banda. Deberíamos de mirar más par nuestros adentros y menos a la música porque hay que respetar a todos. A los que salen en silencio y a los que llevamos una banda delante de la cruz de guía ya que esa es nuestra idiosincrasia”, sostiene.

Firmas

Por otro lado, la cofradía san Francisco continúa con la recogida de firmas. A primera hora de esta misma mañana, eran 12 las firmas que ya tenía recogidas Rafael Cordero, hermano mayor del ‘Silencio Blanco’. Y según ha podido saber este medio, a primera hora de la tarde ya podrían sobrepasar el mínimo exigible de 16 firmas. En este sentido, adelantar que el pleno extraordinario podría estar fijado en los primeros días del mes de marzo para dirimir el contencioso ya que el pleno de toma de hora este año tendrá lugar el día 4 del mes próximo.

Cuadro de San Dionisio

El consejo ha querido aclarar por otro lado que la fecha del día 4 tiene el beneplácito de la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías. En este sentido, el presidente Dionisio Díaz sale al paso de la publicación de este medio el pasado domingo en el que se argumentaba que podría ser un adelanto para acortar los plazos de maniobra de las Llagas para intentar forzar el pleno extraordinario. El pleno será en San Dionisio en esa fecha porque don Luis López Cuervo quiere hacer entrega de un cuadro del Patrón de Jerez a cada una de las cofradías, como en su día se hiciera con la Patrona. Al parecer, no hay fecha posible en el mismo San Dionisio que no sea la del lunes día 4 de marzo en el que habrá acuerdo de los itinerarios y horarios de la Semana Santa de 2019. Haya o no banda antecediendo a la cruz de guía de Jesús Nazareno, el pleno de presentación de itinerarios sería el día 4.