Jerez quiere la mejor cobertura en grandes eventos como la Feria, el Gran Premio de MotoGP, la Semana Santa o las zambombas

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, Empresa, Trabajo Autónomo y Seguridad, José Ignacio Martínez, ha mantenido una reunión técnica con las principales teleoperadoras españolas para tratar sobre la cobertura en la ciudad ante los eventos multitudinarios que concurren en Jerez durante el año. Uno de ellos es la Feria del Caballo, que por su propia dimensión como espacio con gran necesidad de comunicaciones y la concentración de miles de personas, exige un alto nivel de cobertura para garantizar sus comunicaciones sobre todo en las horas de mayor afluencia.

"Somos conscientes de que las telecomunicaciones son fundamentales para atender las necesidades de los ciudadanos y su ocio, así como para garantizar la Seguridad y los Servicios Públicos de cada evento, por tanto es importante que tengamos dimensionadas las telecomunicaciones en la ciudad", ha indicado José Ignacio Martínez.

Entre estos eventos "destaca quizá la Feria y el Gran Premio de Motociclismo como en los que hay que asegurar las telecomunicaciones, ya que se concentran miles de personas y tener bien dimensionadas las comunicaciones es clave", ha explicado Martínez.

Por ello, el objetivo de la reunión ha sido "analizar las infraestructuras existentes, las necesidades que vamos a tener en el futuro y su funcionamiento, siempre orientadas a poder cubrir cada evento de manera óptima".

Así, el teniente de alcaldesa ha agradecido "la disposición de las teleoperadoras que se están ofreciendo y su presencia para redimensionar las infraestructuras y nuestras necesidades, para que seamos capaces de estar a la altura de eventos que proyectan al mundo nuestra ciudad".

Martínez ha recordado la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía, un evento que se suma a otros consolidados que "requieren un alto caudal y gran capacidad, en cuanto a cobertura de telecomunicaciones acorde a los tiempos actuales como son la Feria del Caballo, la Semana Santa, el Gran Premio de España de Motociclismo y las zambombas".