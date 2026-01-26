Los turistas pasan más noches en los hoteles de Jerez, aunque son menos los que se alojan

Los hoteles de Jerez alcanzaron un máximo histórico a lo largo del pasado año. Así, en 2025, se contabilizaron más de 726.000 pernoctaciones, el mayor número contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cada mes elabora una encuesta de ocupación hotelera.

Ahora bien, este aumento de un 1,6% respecto al año precedente se produjo a la par de una reducción del número de viajeros que se hospedaron en la ciudad —un 5% menos aproximadamente— y en paralelo a un sustancial incremento de la oferta hotelera, superándose ya las 4.000 plazas.

Según los últimos datos publicados por el organismo estadístico, la estancia media de los turistas que se hospedaron en Jerez se incrementó a lo largo de casi todo el año —solo se redujo levemente en mayo— superándose los dos días. Esto permitió que el número total de pernoctaciones alcanzara las 726.108, el registro más alto contabilizado por el instituto estadístico desde 2005.

Ahora bien, los porcentajes de ocupación fueron inferiores debido fundamentalmente al incremento de la oferta. De hecho, solo en los meses de enero, mayo, octubre y diciembre se registraron mejores datos porcentuales de ocupación en los fines de semana respecto a 2024.

Estos buenos datos de pernoctaciones y estancia media contrastan con el número total de viajeros registrados en los establecimientos hoteleros de la ciudad, que fueron inferiores respecto a las estadísticas de 2024. Así, se contabilizaron algo más de 302.500 viajeros, la cifra más baja desde 2022, donde apenas se superaron los 300.000 viajeros. Además, se produjo en un año donde hubo una subida de viajeros producida tanto a nivel nacional como andaluza y provincial —los incrementos interanuales fueron del 1,92, 0,33 y 2,51%, respectivamente—.

Hubo una caída del turismo nacional de un 0,8% respecto a los dígitos de 2024, pero el mayor descenso se produjo entre los visitantes extranjeros, cuyo número se redujo en un 13,8% en comparación con 2024. De hecho, los algo más de 88.524 turistas extranjeros que se alojaron en los hoteles de Jerez es la cifra más baja desde 2010.

La caída del número de viajeros se produjo en un año donde Jerez ha tenido su mayor oferta hotelera de la serie histórica. De hecho, en el mes de agosto se superaron las 4.000 plazas hoteleras, el registro más alto de los publicados por el organismo estadístico en esta encuesta. Además, durante los meses de verano se superaron los 40 establecimientos operativos.

Además, se produjo en un contexto de incremento de precios de habitación de hotel. Según los datos recopilados por el INE, los meses de abril y mayo registran los importes más elevados superándose los 100 euros por noche de media. Mientras tanto, en verano osciló entre los 75 y los 89 euros de media.

En diciembre, un mes donde las actividades navideñas y la celebración de zambombas se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad, el precio de la habitación se situó en los 84,70 euros por noche, 6,62 euros más caro que un año antes.