Los niños y niñas disfrazados entrarán gratis al Zoo de Jerez para disfrutar de un Halloween terrorífico

Niños en el Zoo durante la celebración de Halloween en una imagen de archivo.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha presentado las actividades que con motivo de Halloween se celebrarán en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico el próximo sábado, 1 de noviembre.

Carmen Pina ha animado “a todas las familias de Jerez y alrededores a participar en esta jornada donde se vivirá un zoo de miedo, así como un zoo educativo y un zoo de conservación. Las actividades están dirigidas a todas las edades y será un buen momento para aprender a respetar y querer el medio ambiente de forma divertida”.

“El equipo del Centro ha preparado una programación terrorífica en colaboración con patrocinadores y por Eventos La Fábrica que hará que este día, que cada año es tan esperado por las familias, sea terroríficamente divertido y educativo”, ha señalado la delegada.

En esta edición, también entrarán gratis todos los niños disfrazados de Halloween, siempre que vengan acompañados de un adulto que adquiera su entrada.

Programación del Halloween terrorífico en el Zoo de Jerez

La programación es muy amplia y hay para todos los gustos por lo que el miedo, la divulgación científica y la diversión están garantizados.

En esta edición se estrena el Pasaje del Terror que estará situado en la instalación de anfibios y reptiles, así como el pasacalle de Halloween, que se celebrará en la avenida principal, a cargo de la Escuela de Baile de las Hermanas Sánchez.

Estas actividades están patrocinadas por Eventos La Fábrica y cuentan con la colaboración de Escuela de Baile Hermanas Sánchez, Teatro Estudio Jerez, Asociación Con Aire de Ilusión, Movimiento Scout Católico Jerez y Scouts Kenya Jerez.