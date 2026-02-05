Jerez teme una mayor crecida del río en la jornada de este viernes

El río Guadalete continuará creciendo y se prevé que la situación más complicada, al menos por el momento, se produzca a lo largo de la jornada de este viernes. Esa es la previsión apuntada por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en la tarde del jueves ante la certeza de que el cauce continuará creciendo ante el importante volumen de agua desembalsada desde Bornos y Arcos.

Las fuertes y continuadas lluvias provocadas por la Borrasca Leonardo se han cebado desde el miércoles en la Sierra de Grazalema, un agua que, por lógica, ha acabado bajando hasta el embalse de Bornos. De hecho, a las cuatro de la tarde del miércoles, según los datos de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, el pantano bornense tenía almacenado 168,18 hectómetros cúbicos. Sin embargo, a las dos de la tarde de este jueves alcanzó su nivel máximo con más de 211 hectómetros cúbicos, aunque a partir de ese momento ha empezado a descender.

Este embalse llevaba desde hace más de una semana desaguando para tratar de dejar hueco a lo que venía de la sierra, tal y como acabó ocurriendo. Pero, ante la magnitud del agua, y el riesgo de que rebosara, se tuvo que aumentar la capacidad de desembalse tanto en Bornos como en Arcos —en el caso de Bornos se elevó hasta 700 metros cúbicos por segundo, según lo apuntado por la Junta de Andalucía—. Por lo tanto, toda esta agua que fluye río abajo ha ido provocado un crecimiento sustancial del río Guadalete provocando desbordamientos en la zona baja de Arcos, primero, y aumentando aún más la superficie inundada en la campiña de Jerez. Y el desembalse va a continuar realizándose dado que es fundamental bajar el nivel del embalse de Bornos para que siga teniendo capacidad de almacenamiento para los próximos días.

El río Guadalete, que bajó ligeramente su caudal durante la madrugada del jueves, ha vuelto a crecer a partir de mediodía situándose a las nueve de esta tarde por encima de los 6,69 metros. Pero lo peor está aún por llegar dado que tiene que llegar el gran volumen desembalsado hasta la vega jerezana. De lo que no hay datos es del paso del río por La Barca por un error en el sistema de seguimiento del organismo autonómico.

De este modo, el río se acerca a su máximo histórico, que se registró en las graves inundaciones de 2009 donde casi alcanzó los casi siete metros.