Jerez, contra la tragedia en Gaza

El jueves 18 de septiembre, la ciudadanía de Jerez está llamada a movilizarse en apoyo al pueblo palestino, contra el genocidio de Israel. El comienzo de la cita está previsto las 19:00 horas en la avenida Arcos, frente a la Universidad. Esta acción se enmarca en la Jornada de Lucha por Palestina que incluye marchas en otras localidades, acciones descentralizadas, concentraciones en la puerta de centros de trabajo y marchas en distintas ciudades. Esta convocatoria estaba organizada antes de que el 16 de septiembre saliera a la luz la conclusión del estudio de una comisión independiente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados confirmando que el Gobierno de Netanyahu cumple cuatro de los cincos actos genocidas entre ellos, matar, causar lesiones graves físicas y mentales y destruir las condiciones de vida.

En la actualidad, Jerez acoge a varias personas palestinas refugiadas y solicitantes de asilo. Han llegado hasta aquí huyendo del terror que asola Oriente Próximo y, muy especialmente, a la franja de Gaza. Paco Cuevas, de la Red Apoyo a Inmigrantes 'Dimbali', ha estado en contacto con varias de ellas. Señala que salir de Gaza resulta muy complicado, de ahí que, la mayoría de los palestinos que se acercan a Dimbali procedan de Cisjordania, donde suelen tener mejor estatus económico, en general, incluso cuentan con titulación universitaria: "Vienen con una angustia tremenda. Algunos han perdido a parte de su familia y viven con un gran trauma. En Jerez son bien acogidos". Destaca entre ellos a Amer Filali, activista que participaba en un movimiento pacifista mixto entre israelíes y palestinos que pide el fin de la guerra. Otros palestinos, en cambio, prefieren pasar desapercibido. "Están muy echos polvo, muy dañados por la guerra", explica Cuevas.

Colectivos de Apoyo a Palestina

El grupo Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos (ASPO), fundado en 1986, forma parte de la Plataforma de Jerez con Palestina y Sáhara desde que se creó en 2014. Geli Sánchez, una de sus integrantes realiza un importante ejercicio para entender lo que se está viviendo en la actualidad, ya que, se remonta a los orígenes de este enfrentamiento. "Este genocidio no empezó en 2023. Ahí se acentuó. Cómo escribió Eduardo Galeano en 2014: desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo… Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa", puntualiza.

La activista jerezana y el colectivo al que representa son partidarios de la ruptura de las relaciones políticas, culturales y económicas con el Estado de Israel, así como del embargo de armas para "no contribuir a normalizar los crímenes". Sánchez y Aspo lo ven claro: "Nos quieren inculcar la falsa idea de que no es posible hacer nada efectivo para frenar el genocidio en Gaza. Y tenemos que seguir manifestándonos, denunciar la inacción y complicidad de los gobiernos".

En esta línea también apunta el grupo de reflexión-acción en apoyo a Palestina Sumud Jerez. Defienden la necesidad de "exigir a nuestros gobiernos local y nacional la toma de medidas dentro de sus competencias que ayuden a finalizar este horror: cortar relaciones de todo tipo con Israel, declarar un embargo de armas total contra el genocida, asegurar que nuestros puertos no se usan para alimentar las matanzas", asevera Jorge Serrano, uno de sus miembros. Además, invita a sumarse a los boicots propuestos por el Movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), la plataforma palestina contra productos israelíes y empresas cómplices del genocidio, así como a la movilización en apoyo al pueblo palestino. "En estas semanas seguramente sea necesario salir a la calle para exigir la seguridad de la Flotilla de la Libertad que navega hacia Gaza. La pasividad en estos momentos es un crimen que nuestros hijos no nos perdonarán", sentencia Serrano.

Por su parte, la Plataforma la Salud Mental es un Derecho se preocupa por la población superviviente, especialmente por la gran cantidad de niños y niñas que han quedado huérfanos y huérfanas y por quienes han quedado discapacitados. "Necesitan ayuda para gestionar todo lo que les ha pasado. ¿Quién va a aportarles el apoyo mental para soportar su día a día?". Además, alerta sobre una de las nefastas consecuencias: "La situación se puede complicar muchísimo y desembocar en una radicalización de las personas por todo lo que han vivido".

Carlos Fernández, anticapitalista, portavoz de Adelante Jerez, activista y miembro fundador de Jerez con Palestina y el Sáhara considera que "implicarse, plantarse y rebelarse ante un genocidio es el acto más básico de humanidad". Él, como otros muchos ciudadanos, ha pensado cuál hubiese sido su posición ante el holocausto nazi contra el pueblo judío. Ahora no duda en que estar en contra del genocidio es estar en el lado correcto de la historia: "Significa que resistimos activamente el mal y la injusticia, como lo es el sionismo del estado de Israel".

La postura del arco municipal

Entre los partidos con representación en el arco municipal se encuentran posturas completamente opuestas, aunque todos coinciden en que es una barbarie. El PP de Jerez condena todo tipo de violencia, aunque se abstiene de señalar a un culpable. "La situación en Gaza es completamente inaceptable en una sociedad actual y tienen que ser Naciones Unidas y la Unión Europea quienes influyan de manera determinante para que de una vez por todas cese esa situación. El deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia siempre, venga de donde venga". Desde Vox Jerez, remiten al partido nacional para pronunciarse. Es José Antonio Fúster, portavoz nacional, quien critica el uso de este drama como cortina de humo para "tapar la corrupción y la nefasta gestión del Gobierno". "Dicho esto, lo que está pasando en Gaza es una tragedia cuyo único responsable es Hamás, un grupo terrorista islamista que el 8 de octubre de manera despiadada atacó Israel y que a día de hoy mantiene secuestrados a veinte israelíes".

En la izquierda jerezana, califican lo que está ocurriendo como genocidio, sin paliativos. José Antonio Díaz, secretario del PSOE de Jerez, incide en que sería un error histórico mirar hacia otro lado. "No podemos quedarnos indiferentes ante lo que consideramos un genocidio programado contra el pueblo gazatí. Por ello, apostamos por el estricto cumplimiento de la legalidad internacional como base para la paz". Ganemos Jerez destaca que dicho genocidio se lleva a cabo con "armas, hambruna y falta de medicamentos". Violeta Márquez, coordinadora local de IU Jerez, exige que se sigan dando pasos hacia delante desde el gobierno de coalición hasta romper definitivamente las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, además de que se fiscalicen las medidas adoptadas la pasada semana en el Consejo de Ministros para que el embargo de armas a Israel sea efectivo. "Creemos fundamental que la presión del pueblo español en solidaridad con Palestina siga en aumento para que se pueda hacer justicia. Además de seguir presionando para acabar con la impunidad de Netanyahu y su plan para esta limpieza étnica. Visto lo visto, y la inacción de Europa y otros gobiernos del mundo incapaces de frenar este genocidio siendo cómplices del mismo, es sólo la fraternidad de los pueblos la que puede frenarlo. Es urgente por los Derechos Humanos y por el futuro del mundo". Podemos Jerez coincide con estos últimos: "Exigimos el cese inmediato de los bombardeos, el fin del bloqueo y el respeto al derecho internacional. Expresamos toda nuestra solidaridad con Palestina y nos sumamos a las voces que reclaman paz, justicia y dignidad para su pueblo".

Marea Palestina La Educación contra el Genocidio.

Educar en la paz