Jerez se une a Valencia: el arte del grafiti 'Valentía' en homenaje a las víctimas de la DANA

Al artista Lauren Desh la tragedia de la DANA en Valencia le ha sacudido. Las imágenes del pueblo valenciano pidiendo ayuda a gritos se han quedado marcadas en la retina del jerezano y se ha lanzado este viernes a la calle para que Jerez se 'manche' las manos de barro por Valencia.

"El día que fue el Rey y gente del Gobierno a Valencia a mí me despertó un sentimiento de rebeldía y necesitaba hacer algo por esas criaturas aunque sea desde Jerez. Empecé a buscar alguna forma alegórica a través de la tipografía de acercarme al pueblo valenciano y me di cuenta de que el origen etimológico de Valencia es 'valentía' y no hay palabra que mejor defina a este pueblo. Por circunstancias familiares no me puedo ir allí, pero de alguna forma también me quería manchar las manos", declara Lauren Desh.

El jerezano solicitó al Ayuntamiento uno de los muros disponibles del Programa de Muros Libres Spress Arte y en la tarde de este viernes está animando a que los ciudadanos con sus manos formen la palabra 'Valentía' en una de las paredes junto a Bomberos. "No nos podemos olvidar de ellos. He elaborado un material arcilloso y vamos a rellenar las letras para que la masa de la tipografía sean manos de solidaridad", explica.