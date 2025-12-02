El jerezano Agustín Castilla-Ávila emociona con su arte en un festival en Tirol

El guitarrista, compositor y artista gráfico jerezano Agustín Castilla-Ávila ha participado, días atrás, en el Festival de Arte 'Kunstfieber', en la región de Tirol (Austria), con sus 'Bodegones del Silencio'.

"El festival es bienal y 'Kunstfieber' se puede traducir como 'fiebre del arte'. Lo que más me ha sorprendido es la alta participación, creo que todos los habitantes de la localidad y de los alrededores se pasaron por el evento. El flujo de participantes era continuo y las interacciones con los diferentes artistas también. El programa contaba con 29 puntos o galerías donde los diferentes artistas presentan sus obras. Paralelamente, se programaron performances, danza, conciertos y lecturas de poesía. Creo que el director del Festival, Wolfgang Schwaiger ha creado un formato de festival fenomenal. Para mí ha sido un punto de diálogo, intercambio y de discusión de diferentes ideas artísticas", cuenta Castilla-Ávila, residente en Salzburgo. El jerezano he presentado 15 obras de los 'Bodegones del Silencio', tres de ellas, inéditas.

Hay que destacar que el festival regaló al autor jerezano una grabación de su pieza 'Geminiden' en vinilo en Dr. Dub, que participaba también en el evento.

Castilla-Ávila ofreció además, días atrás, una serie de talleres en el Instituto Carl Orff de la Universidad Mozarteum con su proyecto transdisciplinario 'Neverendingartist' durante el encuentro 'Trandiziplinäre Explorationen' (Exploraciones Transdisciplinarias). En este proyecto, 'Very disciplined' (muy disciplinado), realizó diferentes experimentos mezclando la música, la pintura y la danza de manera multi-, inter- y transdisciplinaria.