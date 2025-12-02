'Nativitas Domini', viaje al alma de la tradición de Jerez

Hace 2025 años, en una lóbrega noche, un acontecimiento único cambió para siempre el curso de los tiempos. La llegada al mundo de un niño llamado Jesús produjo la mayor revolución cultural jamás contada: el nacimiento del cristianismo. Desde entonces, la Natividad del Señor ha sido y sigue siendo uno de los temas más recurrentes de la historia del Arte en todas las épocas.

La Fundación Cajasol lleva a Jerez su ciclo 'Los Gozos de Diciembre' con la exposición 'Nativitas Domini', que se inaugurará este viernes, 5 de diciembre, en el Callejón de los Bolos. Una muestra, abierta hasta el 4 de enero, en la que se podrá observar la iconografía del arte navideño en Jerez, con obras cedidas por hermandades, instituciones religiosas, el Ayuntamiento y coleccionistas particulares. La exposición se concibe como un punto de encuentro donde el visitante podrá conocer el inmenso y rico patrimonio que atesora Jerez en torno a la temática de la Navidad, una celebración que la ciudad jerezana sabe vivir y disfrutar como ninguna otra, no en vano es considerada una de las cunas del belenismo occidental.

La programación de 'Gozos de Diciembre 2025' incluye más de 300 actividades en las sedes de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jerez, que se desarrolla desde finales de noviembre hasta el Día de Reyes. Exposiciones, talleres, belenes, cuentacuentos, conciertos, musicales y espectáculos para toda la familia conforman una agenda que este año triplica el número de talleres infantiles respecto a ediciones anteriores.

Pintura, escultura, tejidos, bordados, cerámica, platería... El historiador del arte Gabriel Ferreras es el comisario de 'Nativitas Domini', "una muestra que está relacionada con el ciclo navideño, con los misterios gozosos, es decir, con pasajes de la vida de Jesús y de la Virgen María. Los motivos iconográficos recogidos conducirán al visitante por los distintos hitos religiosos e históricos que van desde la concepción de la Virgen María y el dogma inmaculista, la anunciación, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, la Epifanía de los Reyes Magos, la presentación al templo y purificación de la Virgen, la huida a Egipto, hasta el estrecho vínculo familiar en los primeros años de Jesús con su primo Juan el Bautista", explica Ferreras.

Piezas provenientes de colecciones particulares, de hermandades como el Prendimiento, la Yedra y la Coronación; la Catedral de Jerez, del Ayuntamiento de Jerez a través del Museo Arqueológico; conventos como el de los dominicos, la Merced y el de los carmelitas. De hecho, el cartel de la exposición representa la Natividad por Cristóbal Ramos, escultor andaluz del siglo XVIII, que proviene de la basílica del Carmen. También destacan en la muestra los niños de Dios y San Juanito, obras de los imagineros José de Arte y de Jácome Baccaro. "Son obras -recuerda- que algunas de ellas el público puede visitar en las cofradías y conventos, pero otras están en colecciones particulares, incluso en capillas de haciendas por la zona de Los Alcornocales. Piezas que en tal caso no se pueden apreciar normalmente, así que esta muestra es una oportunidad para conocerlas bien. Es interesante saber el patrimonio que tiene Jerez de estos grandes autores".

'Nativitas Domini' pretende provocar en el espectador "una experiencia espiritual y artística. En ella se propone un viaje emocional hasta el alma de un pueblo que cada año rememora de manera muy simbólica y auténtica el Nacimiento de Jesús, gracias al compromiso y empeño de todos lo que hacen que la tradición navideña de Jerez perdure en el tiempo y prosiga de generación en generación. Un rico legado que es el más puro ejemplo de lo que significa la Religiosidad Popular en todas sus vertientes".

"Estamos muy satisfechos con el resultado. Nos ha sorprendido la calidad de las obras de las colecciones de Jerez respecto a estos temas". Ferreras destaca además la colaboración de Ana Martel, camarera de la hermandad del Desconsuelo de San Mateo, "sin su ayuda no se hubiera podido desarrollar esta muestra".

Ferreras espera que a partir de esta primera muestra que se exhibe en Jerez, "se sigan haciendo exposiciones de todo tipo, también de arte contemporáneo y de ciclos de la Pasión, ya que en Jerez la Semana Santa también es tan importante, con obras de primera línea, así como autores, que no se conocen, ya sea porque están en conventos o bien en colecciones particulares".

"Una norma del patrimonio -concluye- es conocer para proteger y proteger para conocer. Hay muchos templos cuyas obras están en muy mal estado de conservación y es muy importante que se hagan este tipo de exposiciones para que dichas piezas se restauren y se presenten como se merecen".

El horario de 'Nativitas Domini' será de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Horario especial, 24 y 31 diciembre: 11.00 a 14.00 horas. 25 diciembre y 1 enero, cerrado. La entrada es libre.