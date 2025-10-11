José de los Camarones se gana al público de Chipiona en la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos

José de los Camarones, acompañado a la guitarra por Domingo Rubichi, llenó la Peña Cultural Flamenca José Mercé, este viernes en Chipiona, con una actuación se enmarca en la Bienal de Cante de Cádiz, Jerez y Los Puertos. El veterano artista jerezano se ganó al público desde el minuto uno, primero al recordar los muchos años que ha vendido camarones en las playas chipioneras y, después, al señalar que cada vez que se sube a un escenario “lo doy todo, como si fuera mi último día de vida”. Y vaya si lo hizo. Entregado en cuerpo y alma, volvió a reafirmar la singular identidad de su cante, entre la tradición y la rebeldía.

En Jerez, la joven Gema Carrasco Moneo ofreció un recital en La Guarida del Ángel en la que mostró su personalidad y también destellos de esa herencia familiar que entronca con Tío Juane, Los Moneo y los Jero.

Gema Carrasco Moneo,.en La Guarida del Ángel (Jerez).

Por otro lado, la bailaora Macarena Ramírez triunfó con su nuevo espectáculo en el Teatro Principal de Puerto Real. ‘Espina’ llenó un patio de butacas que despidió en pie a la artista gaditana, entregada en cuerpo y alma desde que se subió a las tablas del coliseo de la calle Amargura. Con ‘Espina’, Ramírez presentó un espectáculo dividido en tres partes interconectadas por un mismo eje temático: el dolor como impulso creativo, la lucha como acto de belleza y la espina como símbolo de lo que duele y protege. Inspirada en el cuerpo y el alma, su obra propuso un recorrido emocional a través de la danza, el cante y la música flamenca, con un enfoque contemporáneo, poético y profundamente simbólico, que gustó mucho en su estreno en Puerto Real.

Pero la Bienal de Cante de Cádiz, Jerez y Los Puertos tuvo más protagonistas en lo que fue una intensa jornada de viernes. En el Centro Flamenco La Merced, de Cádiz, el bailaor isleño David Nieto demostró por qué es una de las figuras más destacadas del flamenco actual y símbolo de una generación que combina la técnica académica con la esencia más pura del baile andaluz.

En cuanto a la parte formativa de la Bienal, el bailaor y coreógrafo Carlos Carbonell dirigió en la mañana del sábado 11 unas clases magistrales en el Centro Cultural La Merced, de la capital gaditana.

Toda la información de la programación de la Bienal, así como de la venta de entradas está disponible en www.bienalflamencocadiz.com.