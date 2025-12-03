Juan Carlos León presentará en Jerez 'Probablemente pensarás que esta canción habla de ti'

La sala 'ArteaDiario' de Diario de Jerez acogerá este viernes, 5 de diciembre, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Probablemente pensarás que esta canción habla de ti' (Silex) de Juan Carlos León. El autor estará acompañado por el periodista Pedro Ingelmo. Al finalizar el acto se servirá vino de la tierra. Además, 'Revolución Heliotropo', fijos en las presentaciones de Juan Carlos León, interpretarán algunas de las canciones que forman parte de la obra.

¿De qué forma le dijo Johnny Rotten a su mánager, Malcom McLaren, que era un mentiroso? ¿Cómo supo Norman Sheffield, la persona que contrató a Queen para grabar sus primeros discos, que Freddie Mercury le llamaba sanguijuela? ¿Qué medio usó Joni Mitchell para tachar de maltratador a su antiguo amante Jackson Browne? ¿Cómo le dijo John Lennon a Allen Klein que olía a gato callejero? Hablando de músicos y compositores, la ecuación se resuelve por sí sola: sus armas son la letra y la música.

Portada del libro.

Partiendo de una frase del estribillo de una de las canciones-dardo más conocidas, 'You’re So Vain', de Carly Simon, Juan Carlos Léon hace en su nuevo libro, Probablemente pensarás que esta canción habla de ti (Silex), una disección de 32 canciones en las que su compositor arremete contra alguna persona de su entorno, por lo general compañeros de profesión, mánagers, jefes de discográfica y periodistas, sin dejar de lado ataques contra parejas sentimentales e incluso miembros de la propia familia. Quedan descartadas, en este estudio, canciones que atacan a personajes públicos, sin que haya ningún vínculo con su autor. Eso no tiene mérito.

Tras ¿Quién cantará en tu entierro? (JotDown Books, 2018) y Mujeres con nombre de canción (West Indies, 2019), Juan Carlos León cierra su trilogía de ensayos musicales, ahora formando parte de la ilustre escuderia de la editorial Sílex. El autor rebusca entre canciones usadas como arma arrojadiza, pero no quedándose solo en el amarillismo del insulto o el mensaje en forma de dardo, sino profundizando en el momento y el contexto en que se grabó, la situación -anímica, económica, musical…- del músico o los músicos implicados, las discográficas, los estudios de grabación así como el alcance mediático de la canción..

Probablemente pensarás que esta canción habla de ti ha sido prologado con mucho tino por Xavier Valiño, editado con mimo y paciencia por Toni Castarnado e ilustrado por Mayte Bellera.

Y, como cada libro musical que se precie, este también tiene su playlist.