Manuel Herrero presentará en Jerez ''Grazalema fue solo el principio'

El Teatro de La Gotera de Lazotea en Jerez albergará este jueves, 4 de diciembre, a las 18 horas, la presentación del libro 'Grazalema fue solo el principio' (Octubre Negro Ediciones) de Manuel Herrero.

En el Parque Natural de Grazalema, un guarda forestal aparece despeñado con rastros de fentanilo en la sangre. La policía lo archiva como un ajuste de cuentas del narcotráfico, pero la verdad es mucho más compleja y turbia.

Alicia Monteverde, empresaria brillante y ambiciosa, llega a la Sierra fingiendo descanso, aunque en realidad viaja para arrebatarle a su socio un negocio fraudulento. Cristóbal, un hombre hundido y sin rumbo tras un divorcio y demasiados fracasos, busca allí un refugio para volver a empezar. La nieve los encierra. Una rana verde los une. Un guía bruscamente los separa.

'Grazalema fue solo el principio'

De esa casualidad nace una historia de amor tan breve como peligrosa, que terminará arrastrándolos al lado oscuro de la vida: la mentira, la culpa y el crimen.

Empujado por la necesidad y el engaño, Cristóbal se verá atrapado en una trama de blanqueo internacional, donde el dinero sucio viaja más rápido que la conciencia. Entre Panamá y Delaware, aprenderá que en ese mundo no todo se cobra en metálico, sino también en miedo, silencio y sangre.

En medio de todo, Alicia descubrirá que el amor y el poder nunca van de la mano.

'Grazalema fue solo el principio' es una historia de culpa y redención, de dos personas corrientes empujadas más allá del límite, cuando la vida ya no ofrece segundas oportunidades.

Octubre Negro Ediciones, el sello editorial integrado en el Festival Literario Octubre Negro en Madrid, fue fundado en 2018 y este año celebra su sexta edición, en colaboración con Bibliotecas, Museos y Archivos de Madrid y con la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. La editorial cuenta con un catálogo cercano al centenar de títulos publicados en novela negra y policiaca, así que para mí esta publicación es especialmente significativa.