Juan Manuel Sainz Peña presenta en el Teatro Villamarta de Jerez su nuevo libro, 'Agarrazagales'

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a la presentación de 'Agarrazagales', el último libro del escritor Juan Manuel Sainz Peña, que ha tenido lugar en el Teatro Villamarta y al que han asistido también los delegados Francisco Zurita y Yessika Quintero.

La alcaldesa ha felicitado al escritor jerezano por "una obra que ha sido galardonada en Madrid con el premio Bachiller Alonso López por un jurado que ha estado presidido por Lorenzo Silva y Espido Freire. La obtención de este galardón no es sólo importante por la talla literaria de su jurado sino porque al mismo se han presentado 463 títulos. Y hay que felicitarle no sólo por la obtención de este Premio sino porque es uno de los autores más premiados de los últimos años".

García-Pelayo ha destacado que "nos encontramos ante un escritor plenamente consolidado ya que 'Agarrazagales' es su decimotercera novela y tiene dos novelas más que en estos momentos están participando en diferentes concursos nacionales e internacionales. Nos sentimos muy felices de poder contar con talentos como Juan Manuel y deseamos y confiamos que nos siga proporcionando alegrías como la de 'Agarrazagales'. En una ciudad que aspira a ser capital Europea de la Cultura en 2023 es un orgullo poder contar con escritores como Juan Manuel que además de escribir prosa se atreve también con la poesía, el teatro, siendo igualmente galardonado en estas facetas ".

En el acto, conducido por el periodista David Gallardo, han intervenido también Antonio Aguayo, de la Editorial Peripecias Libros, e Isabel Halo, autora de la cubierta del libro.

El jurado del premio Bachiller Alonso López ha valorado la habilidad de la trama de la novela 'Agarrazagales', su referencia a otras novelas ya clásicas y su perfilada prosa que describe una cuidada ambientación en el mundo rural en la época de la Guerra Civil. El desarrollo dramático cobra una gran importancia por la personalidad de los personajes destacando el de la narradora que soporta gran parte del peso del interés de la historia.

Los siguientes proyectos de Sainz Peña son la realización de guiones para la radio, relatos y una novela que acaba de empezar, con el investigador Parmenio Bablia como protagonista, el mismo personaje que aparece en 'El criado de Velázquez' y 'El Taxidermista'.

Juan Manuel Sainz Peña ha ganado más de 160 premios literarios nacionales e internacionales en diferentes estilos, novela, cuento, poesía y teatro. Además de escribir, Sainz Peña ha dirigido programas en Onda Jerez Radio y ha colaborado en diversos medios de comunicación como la Cadena Ser, Jerez Información y Diario de Jerez. Desde noviembre de 2022 es redactor de Cultura de La Voz del Sur y desde septiembre colabora en Canal Sur radio.