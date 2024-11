Segunda Estrella Michelin para LÚ Cocina y Alma: "Cada día que se entra por esta puerta se respira más Jerez"

En 2017 abrió las puertas de LÚ, en menos de un año consiguió la primera Estrella Michelin y este año no sólo la revalida, sino que se alza con la segunda en la prestigiosa Guía Roja. El cocinero jerezano Juanlu Fernández se ha vuelto a subir al escenario para recibir para su restaurante LÚ la segunda Estrella Michelin, durante la presentación de la Guía Michelin España 2025, que ha tenido lugar este martes en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.

La prestigiosa guía ha galardonado con su segunda Estrella al restaurante LÚ, un merecido reconocimiento a la excelencia del trabajo de Juanlu, que ha posicionado la cocina jerezana y andaluza en lo más alto. “Este es un premio para todo nuestro equipo y para nuestra familia. Es una noche que no olvidaremos jamás. Lograr esta segunda estrella es un sueño hecho realidad. Estamos deseosos de regresar a Jerez para celebrarlo con toda nuestra gente en nuestra tierra, porque esto es también para nuestra ciudad, para nuestros vecinos que siempre nos han arropado y nos han dado su cariño. Estamos inmensamente agradecidos a la Guía por su apoyo y a todos los clientes que nos han visitado y nos han ayudado en este camino. Hoy os tenemos a todos presentes”, confesaban Juanlu y Dolce Nilda, su mujer y socia, muy emocionados tras la gala.

Con muy pocas horas de sueño, Juanlu ya estaba con las manos en la masa este miércoles en su restaurante, porque precisamente hoy, 27 de noviembre, abre nueva temporada tras un periodo de vacaciones. Y vuelven con las energías renovadas para afrontar una nueva etapa que estará iluminada por esta recién llegada Estrella.

"Es una ilusión enorme. Tenemos ahora mismo una resaca emocional increíble. Fue una noche inolvidable, única. Es el resultado de mucho trabajo, de un equipo increíble y de perseguir un sueño sin parar. Después de todos los momentos que hemos pasado, hasta una pandemia mundial, hemos estado siempre luchando contra viento y marea y cada día soñando. Este es el motor de todo", subraya el jerezano en sus cocinas.

En la gala, el chef se sintió muy respaldado también por sus compañeros: "Es un mundo muy bonito, donde el logro de cada uno de los compañeros lo tomamos como el de uno propio. Se siente y se transmite. Escuchar tu nombre y que todos te arropen y se alegren por ti es algo indescriptible".

LÚ es un restaurante, sí. Pero es mucho más. "Es el lugar donde Juanlu se expresa libremente, donde su amor por la filosofía de la cocina francesa le sirve de inspiración para crear una propuesta con la que desea interpretar su tierra, sus raíces, su cultura, su gastronomía y su propia historia. El lugar en el que él recupera esas recetas tradicionales que en parte se han perdido y las cocina desde una perspectiva distinta, sin dejar de lado la innovación actual, pero sin perder esa esencia que las hace singulares", destacan de él.

Esta segunda Estrella "para mí es un reto enorme, para todo el equipo". "El primer paso fue la primera Estrella, que ya fue increíble, y ahora estamos como en un escalón más 'exclusivo', porque en España sólo hay 30 restaurantes con dos. Esto es una gran responsabilidad y sobre todo es gasolina para el sueño, para seguir luchando y conseguir el todo", remarca el cocinero.

Este miércoles LÚ abre temporada y viene con cambios: "En enero decidimos cuándo cogemos vacaciones y las planteamos 15 días en marzo por mi cumpleaños y 15 días en noviembre por el cumpleaños de Dolce, y justo hoy volvemos y con este reconocimiento. Estamos doblemente feliz, porque abrimos las puertas con las pilas más recargadas que nunca. Hemos hecho unos cuantos cambios físicos (vajilla, pintura...), hemos redondeado mucho más el concepto ligado a la provincia y a Jerez, porque cada día que se entra por esa puerta se respira más Jerez. Hay muchos cambios, platitos nuevos y sobre todo los que vengan se van a encontrar sonrisas de oreja a oreja".

Una cocina en el corazón de la sala

El restaurante jerezano cuenta con una cocina ubicada en el corazón de la sala. Un concepto que fue pionero en España construyendo la experiencia del comensal desde la cocina ubicada en el centro con la sala alrededor de la misma. Un concepto de 'Chefs Table', donde todo el equipo "construye la experiencia de manera pausada, elegante y silenciosa delante de sus comensales".

LÚ cuenta con un ambiente único e inmersivo, y, ayudado por el trabajo de interiorismo firmado por el afamado arquitecto mexicano Jean Porsche, permite al comensal disfrutar de la experiencia de una manera cercana y desde dentro. Y para que todo esto sea posible, Dolce y Juanlu han sabido rodearse de un gran equipo que los acompaña en las distintas áreas del restaurante.

Mientras que la sala es dirigida por Dolce, que ejerce además de anfitriona, en la cocina, junto a Juanlu y desde el inicio del proyecto, está Héctor Sanz al mando de la dirección gastronómica. Junto a ellos, otros grandes profesionales que hacen posible que en cada uno de los servicios de LÚ se haga la magia.

Y como Jerez es tierra con nombre de vino, este tiene un gran protagonismo en LÚ. Cuenta en su bodega con una de las más grandes y mejores colecciones de vinos de Jerez, de añadas históricas y actuales con las que poder maridar muchos de los platos que se sirven.

Además, Dolce y Juanlu llevan tiempo tratando de recuperar botellas del olvido para incorporarlas a su restaurante. Botellas que forman parte de la historia del vino de Jerez, bien porque sean vinos de los que quedan muy pocas botellas o incluso porque las bodegas que los elaboraban ya hayan desaparecido.

Además de LÚ, Juanlu y Dolce dirigen exitosamente otros proyectos en Jerez. Bina Bar, un lugar donde comer muy rico, con un ambiente informal y desenfadado, con recetas de toda la vida, pero con un toque muy especial y diferente. Krombol, un coqueto espacio donde probar desde las mejores tartas y postres, hasta los desayunos más selectos y saludables.

Fernández desempeña también un importante rol como asesor gastronómico en varios proyectos. En el hotel Royal Hide Away en Sancti-Petri gestiona la oferta gastronómica del restaurante Chez Lumière, una selecta brasserie a pie de playa. Y también dirige la propuesta gastronómica de la terraza en el precioso Hotel L’apèro, en Vejer de la Frontera, con una selección de algunos de sus mejores aperitivos.

También muy presente en The Best Chef Awards

Este galardón llega para poner el broche final a un mes de noviembre en el que Juanlu y su equipo no han parado de cosechar éxitos. El pasado día 5, la lista The Best Chef Awards le premiaba con 1 cuchillo, convirtiéndose así en uno de los 10 cocineros galardonados en esta categoría en España y de los 276 en todo el mundo. Siendo además el único chef jerezano con restaurante en Jerez en esta categoría.

Además, el día 22, su vídeo corporativo 'Cocina con Duende', cocreado con la agencia creativa jerezana EnBloque y producido por la también jerezana Innova Films, recibía el galardón en la categoría Mejor Vídeo Corporativo 2024 en la XIV Edición de los Premios Agripina 2024.