Juanlu Matos: "Cantar por Raphael es más complicado de lo que parece"

Una de las particularidades que se repiten entre los ‘Raphaelistas’ es su pasión por su música, y sobre todo su adoración por quien consideran “un fenómeno”. Es algo comparable a, ya que estamos en Jerez, a lo que sienten los incondicionales de Rafael de Paula o Curro Romero. Sólo así podemos entender la historia que les voy a contar.

“Para mí Raphael es lo máximo y un artista irrepetible, la prueba está en que con 81 años, sigue dando el nivel en sus conciertos, como pude comprobar una vez más el otro día en el Tío Pepe Festival”. Lo explica con total convicción Juanlu Matos, un jerezano que desde hace seis años ha creado su particular tributo al cantante jiennense. “La verdad es que es curioso, porque lo que empezó como un hobyy, se ha convertido en algo más”, relata.

Y es que en 2019, justo antes de la pandemia, Matos presentó en La Guarida del Ángel ‘Yo también soy aquel’, un espectáculo musical que tenía ciertos tintes cómicos, una cualidad que el jerezano ha desarrollado desde hace años. “Siempre me ha gustado parodiar, y cuando tenía el grupo ‘Noveno B’ con José Campoy siempre hacíamos imitaciones de Raphael, a Miguel Bosé y Eros Ramazzotti, por eso en aquel primer concierto había algunos detalles de este estilo”, comenta.

Sin embargo, seis años después su discurso musical se ha vuelto más serio, entre otras cosas “porque me gusta mucho cantar y además temas de Raphael”.

Junto a su inseparable Carlos de la Hera, pianista, Juanlu Matos ha ido agrandando su repertorio ‘raphaelista’ hasta aglutinar nada menos que 24 piezas. “Recuerdo que el primer concierto que hicimos tenía sólo 13, pero luego, conforme hemos ido haciendo más veces este tributo, se ha ido ampliando”.

Empecé hace casi seis años con un espectáculo-parodia, y ahora llevamos 24 temas bien trabajados”

Siente predilección por el cantante y conoce a la perfección“todo su repertorio, me gusta escuchar hasta los boleros y las rancheras que hace cuando va a Sudamérica, y que generalmente no canta en sus conciertos enEspaña”.

Vio su primer concierto “en el año 98, una vez que vino al Teatro Villamarta”, y desde entonces “lo habré podido ver en directo unas 50 o 60 veces, y no me canso, porque es un artista que siempre cumple. Además, lo que más me agrada es que es fiel a sus éxitos, y en sus conciertos siempre aparecen temas como ‘Mi gran noche’”, una pieza “que forma parte de nuestro día a día, ¿quién no ha ido a una boda, por ejemplo y no la han puesto?, recalca entre risas.

Su última parada fue el pasado jueves en la Plaza de Canterbury, donde repetirá el 15 de agosto, pero antes ha pasado ya por diferentes escenarios de la provincia y fuera de ella, “el año pasado estuvimos en Huesca y el público disfrutó mucho”.

Reconoce que con lo que más disfruta cuando se sube a un escenario “es cuando canto solo con el piano, porque es una sensación de libertad, me siento descubierto y eso, como me gustan los riesgos, me motiva más. Además, no soy Raphael y a algunos temas hay que darle un toque personal, porque su voz es increíble”. En su amplio repertorio se queda con ‘En carne viva’ y ‘Por una tontería’, “para mí los temas con los que más me identifico", aunque deja claro que "cantar por Raphael es muy complicado, hay canciones que parecen fáciles pero luego tienen una complicación muy grande".