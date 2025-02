La Junta de Andalucía vuelve a rechazar dos plantas fotovoltaicas en la Carretera de Sanlúcar

La Junta de Andalucía ha vuelto a rechazar la construcción de dos plantas fotovoltaicas en la Carretera de Sanlúcar debido a su elevado impacto ambiental. Los dos proyectos ya recibieron un informe ambiental negativo en 2022 y ahora el rechazo ha vuelto a ser ratificado tras el recurso de alzada que presentó la empresa promotora de ambos.

En 2020, la firma promotora solicitó la autorización administrativa para sendos parques fotovoltaicos con una potencia instalada de algo más de 46 megavatios cada una en el interior de una misma parcela catastral en el paraje de Alíjar. Sin embargo, ambos proyectos no lograron superar la tramitación ambiental tras los informes de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible al considerar que su construcción podría suponer un “impacto muy relevante sobre la biodiversidad” al afectar a especies amenazadas y sus hábitats. Ya entonces se advertía de que los terrenos sobre los que se han diseñado las plantas fotovoltaicas forman parte de un área incluida dentro del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, una iniciativa aprobada por el gobierno autonómico en 2011 para aumentar el tamaño de población a especies amenazadas como el sisón, la ganga, la avutarda o el aguilucho cenizo.

Sin embargo, tras esta decisión de dar por cerrado el expediente para obtener los permisos, las sociedades responsables del proyecto presentaron un recurso de alzada ante la administración autonómica, que no se ha resuelto hasta ahora. Así, en el informe vinculante, la Delegación Territorial reconoce que, durante el procedimiento ha cometido defectos de forma ya que, tal y como reclamaban los alegantes. Por ello, retrotrae sus actuaciones administrativas al momento anterior a emitir el dictamen desfavorable a la autorización ambiental.

Ahora bien, tras esto reitera su decisión de no otorgar la autorización ambiental a los proyectos por su "afección ambiental" tras el dictamen realizado y la "deficiencia de la documentación aportada por el promotor" tras la audiencia que tuvo durante el procedimiento. En el informe ambiental, reitera que las instalaciones se proyectan sobre terrenos "de alta importancia ecológica" al ser un área incluida en el perímetro de protección del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias. Así, advierte, además, de que se han detectado "deficiencias" en el estudio de impacto ambiental que presentó el promotor puesto que no se analizan "los posibles impactos acumulativos y sinérgicos con los parques fotovoltaicos en proyectos colindantes con los que compartirá infraestructuras de evacuación".

Además, incide que el estudio de fauna "se basa únicamente en fuentes bibliográficas", a excepción del estudio de avifauna que, "según se menciona" en el estudio, solo cubre nueve meses, "no el ciclo anual completo", y "cuyo contenido no es aportado por lo que se desconoce la metodología empleada y resultados". Asimismo, apunta que no se ha detectado la presencia del aguilucho cenizo "pese a la nidificación la presente temporada de cerca de una decena de parejas" en un radio de tres kilómetros de la planta proyectada.

Revisión de la negativa de un parque eólico

Por otro lado, la Junta de Andalucía revisará el informe desfavorable que emitió a finales del mes de enero donde rechazaba la construcción de un parque eólico en las inmediaciones de la carretera de Sanlúcar, una instalación que se construiría tanto en fincas del término municipal de Jerez como de El Puerto. En una resolución emitida a mediados de este mes por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, ha aceptado la solicitud de revocación que había solicitado el promotor del informe ambiental vinculante que rechazaba este proyecto al considerar que en su estudio no se han tenido en cuenta una serie de documentos existentes en el expediente.

Entre ellos se apuntaba que el promotor había planteado una serie de medidas de prevección, corrección y compensación ambiental tras el primer informe desfavorable que incluía también una reducción de los aerogeneradores que conformarán el parque. Por otro lado, el promotor argumentaba que estaba a la espera de un nuevo informe del Ministerio de Defensa, una administración que previamente había planteado su rechazo a la instalación al proyectarse sobre un espacio destinado para el entrenamiento de helicópteros.

De este modo, el organismo autonómico anula su decisión anual y ahora elaborará un nuevo informe sobre este proyecto.