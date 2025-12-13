La Junta anuncia la ampliación de la Unidad de Investigación Clínica del Hospital de Jerez

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado en Jerez, donde ha visitado uno de los 42 puntos de vacunación sin cita distribuidos por centros comerciales y zonas de gran afluencia de público de toda Andalucía para facilitar la inmunización de los grupos de riesgo ante la gripe y la covid-19, que el Hospital Universitario de Jerez inicia ya las obras para afrontar la ampliación de la Unidad de Investigación Clínica.

Antonio Sanz ha asegurado que estos trabajos van a permitir “modernizar una infraestructura clave, incorporar nuevo personal especializado y reforzar el papel de Jerez como nodo provincial de investigación biomédica”.

El titular de Sanidad ha explicado que se trata de “un ambicioso proyecto” que cuenta con una subvención de 980.100 euros del Instituto Carlos III, en el marco de la convocatoria Unidades de Investigación 2024, en la modalidad de nueva creación, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado por la Unión Europea. “Esta nueva infraestructura va a contribuir a seguir generando conocimiento desde Andalucía”, ha valorado.

El consejero ha detallado que este proyecto permitirá poner en marcha nuevos espacios y áreas funcionales dentro de la Unidad de Investigación Clínica del Hospital Universitario de Jerez, que actuará como nodo integrado de INiBICA. De esta forma, la Unidad contará con una estructura para ensayos clínicos en fases tempranas (Fase I y II); se ampliarán las consultas, se creará una sala de enfermería, nuevas áreas administrativas, un hospital de día y se reformarán las salas blancas del servicio de Farmacia.

También se reforzará el personal con la incorporación de nuevos perfiles profesionales, entre ellos un facultativo responsable de ensayos clínicos, un técnico de farmacia especializado y un técnico de biobanco y personal de enfermería específico para esta área.

Antonio Sanz ha defendido que “el sector de la investigación en salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía es hoy un sector de alto valor”, que genera “riqueza para nuestra comunidad e impacto positivo en la salud de nuestros ciudadanos”. Así, ha recordado, “por cada euro invertido en la investigación e innovación atraemos 3,1 euros externos y generamos empleo altamente cualificado”, con alrededor de 2.000 profesionales contratados. “Hablamos de un sector sólido y en crecimiento constante por el que vamos a seguir apostando”, ha añadido.

Vacunación sin cita

Asimismo, el consejero ha animado a los ciudadanos que conforman los grupos diana (niños entre 6 y 59 meses, mayores de 60, personas con patologías crónicas, embarazadas y profesionales sanitarios y sociosanitarios) y sus convivientes a aprovechar la jornada extraordinaria de vacunación sin cita organizada para este sábado por el Servicio Andaluz de Salud y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, para protegerse frente a los virus respiratorios vinculados a las bajas temperaturas.

Antonio Sanz, que ha visitado el punto ubicado en el Mercado de Abastos de Jerez, ha detallado que se han montado 42 puntos externos de vacunación en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia en las ocho provincias en horario de 11.30 a 19.30h. El despliegue territorial, cuya información está disponible en la web del SAS (https://sspa.lajunta.es/sabadosincita), contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería; ocho en Cádiz; tres en Córdoba; cinco en Granada; tres en Huelva; cuatro en Jaén; y siete en Málaga y Sevilla.

El titular de Sanidad ha abundado en que “nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe”. De hecho, “Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses desde que comenzó la campaña de vacunación, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña anterior”. Hasta este viernes se han vacunado en Andalucía 1.768.919 personas frente a la gripe y 738.703 frente a la covid.

Por provincias, 142.625 se han vacunado en Almería frente a la gripe y 52.214 frente a la covid; 221.315 y 89.189 en Cádiz, respectivamente; 190.562 y 74.787 en Córdoba; 218.290 y 90.176 en Granada; 98.709 y 40.943 en Huelva; 167.169 y 60.638 en Jaén; 313.195 y 130.994 en Málaga y 417.054 personas se han vacunado frente a la gripe y 199.756 frente a la covid en Sevilla.