La Junta ya tiene empresa para construir la parada de autobuses interurbanos en el Hospital de Jerez

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz (CMTBC), órgano dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, ya tiene empresa que le construya una nueva parada de autobús en el Hospital de Jerez que dé servicio a las líneas metropolitanas que conectan este equipamiento con los municipios del entorno.

Así, tras haber declarado desierta esta licitación en una anterior convocatoria al no haber ofertas, en un segundo proceso se presentaron tres constructoras. Así, tras el análisis de las ofertas realizadas, se ha elegido la de la firma jerezana Growly Maquinaria Constructiva SL, que realizó la propuesta económica más baja rebajando la licitación en un 1,92% —su oferta es de unos 94.700 euros, impuestos incluidos—. Esta fue la propuesta mejor puntuada por la mesa de contratación que ha permitido que el Consorcio firmara a finales del mes pasado el contrato de obras con la adjudicataria.

El proyecto contempla la construcción de una parada de autobús sobre parte de la zona ajardinada situada frente a los accesos de los edificios de Radioterapia y del Hospital General del centro hospitalario. Para ello, se plantea una reurbanización de esta zona para contar con nuevo espacio para el estacionamiento de los autobuses y no interferir en la circulación interior del recinto, dado que también se mantendrá la parada del servicio de autobuses urbanos situada en las inmediaciones de las urgencias. El plazo de ejecución de las obras es de dos meses.

A día de hoy, las líneas de transporte metropolitano que dan servicio al Hospital jerezano con localidades como Cádiz, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Arcos, Trebujena, Villamartín, Bornos, Algar, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique no paran en el interior del centro, sino que lo hacen en sendas marquesinas situadas al inicio de la carretera de Trebujena (A-2002). Tal y como se justifica en el proyecto, se considera que la distancia a pie que tienen que recorrer los usuarios es "grande" y que cuenta condesnivel, de ahí que se planteara que, al igual que hace el transporte público municipal, los vehículos del servicio interurbano también accedan al interior del recinto hospitalario.

Se estima que esta parada sea utilizada por 152 autobuses a la semana, según las estimaciones del Consorcio de Transportes.